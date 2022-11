El intendente Damián Bernarte presentó una leve mejoría en su estado de salud que sigue siendo reservado, después de ser intervenido a causa de un disparo con arma de fuego que sufrió en la región abdominal el domingo en la madrugada.

La investigación, que está a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, avanza en paralelo y no está cerrada, de acuerdo a lo que afirmó el fiscal Bernardo Alberione.

El funcionario judicial afirmó al ser consultado por El Periódico: “En la Fiscalía continuamos con el trabajo, las precisiones se conocerán cuando sea indagado Carlos Lucato y se resuelva su situación procesal”.

Además, puntualizó respecto al único detenido en la causa la motivación de su traslado a la cárcel de Bouwer. “Carlos Lucato está en Córdoba por razones de seguridad y será trasladado en el momento de la indagatoria. El hecho está (planteado hasta ahora) con los indicios que hay y la prueba”.

La incidencia de las cámaras

Para la investigación es clave también el material audiovisual de las cámaras de seguridad de vecinos de alrededor. En este sentido, Alberione lamentó que el servicio de la ciudad no hubiera podido aprovecharse en esta situación.

“Las cámaras de domicilios particulares fueron importantes, las del servicio de la ciudad no aportaron nada. El llamado de atención si es para alguien, es para la Municipalidad porque están para otros fines (las cámaras) del que están siendo usadas”, aseguró.

En el marco de su reflexión también aclaró que “hay mucho por trabajar en materia de seguridad” y añadió sobre el no funcionamiento del sistema: “No soy quien decide, pero sí quien investiga los hechos y necesito un aporte importante, obviamente me está costando tenerlo. No sé cómo es el tema de las cámaras, pero sí, no me están aportando lo que me deberían aportar”.

Cómo sigue

Lucato, si bien se encuentra en Bouwer, está a la espera de que se acuerde la fecha para la indagatoria. Recordemos que fue identificado y ubicado en las inmediaciones del lugar cuando ocurrió el ataque al intendente en la madrugada del domingo.

Alberione dijo al respecto: “Lo imputamos como supuesto autor y a partir de ahí cuando lo indaguemos podremos dar más precisiones de lo que las cámaras lo revelan. La idea es coordinar la fecha de indagatoria para que ejerza el derecho de defensa, después veremos la situación procesal y cómo sigue la causa según la prueba que surja, por eso primero quiero escuchar la palabra del señor Lucato”.