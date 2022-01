La demanda de agua potable crece bastante en estas épocas de calor infernal, como la que se vive hasta este sábado en San Francisco. La situación genera que en muchos sectores salga un hilo de líquido de las canillas, no haya presión o simplemente en algún horario en particular no cae ni una gota.

Previendo que la situación no pase a mayores, teniendo en cuenta que aún resta mucho verano por delante, desde la Municipalidad se volvió a solicitar a la población que tenga “especial consideración en el uso racional del agua”, evitando derroches y extremando los controles en los usos esenciales.

Néstor Gómez, secretario de Infraestructura, reconoció que uno de los motivos del pedido está relacionado a un pedido de la Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro Limitada (Co.T.A.C.), que provee entre otras a nuestra ciudad, aduciendo que los acuíferos de donde la empresa toma el agua “están muy bajos”.

Cabe destacar que desde hace unas semanas, vecinos de sectores como barrio La Milka, denunciaban el faltante de agua en varios momentos del días. En este sentido, Gómez dijo: “No es una cuestión de presión o de falta de infraestructura, sino que está faltando agua debido a la sequía, por lo que queremos recordar que ya sea con sequía o sin sequía debemos hacer un uso racional del agua que de por sí no es ilimitado y por eso apelamos a la responsabilidad de todos nuestros usuarios”.

Evitar el derroche

Gómez advirtió también que el agua potable “no es para llenar piletas, tampoco para regar los jardines, sino que debe necesariamente utilizarse para la higiene, la salud y el consumo humano exclusivamente, más aún atendiendo la problemática actual”.

En este sentido, el funcionario agregó que desde hace semanas, mucha gente llena sus piletas con agua de red en lugar de contratar a empresas privadas dedicadas a brindar este servicio: “Así estamos perjudicando a los vecinos de la ciudad, a los de otras localidades y no hacemos el uso racional que deberíamos”.

Luego, el funcionario dijo que no hay obra de infraestructura que alcance “si no nos llega el agua desde Villa María, es decir que no se trata de la realización de obras sino de que desde CoTAC bajaron la cuota de agua que envían a cada localidad por la bajante del río Ctalmochita que abastece esta zona”.

Respuesta de la comunidad

Los pedidos de Gómez no pasaron desapercibidos en la comunidad, que utilizó las redes sociales de El Periódico para pedir que los mismos funcionarios sigan también los mismos consejos que se le pide a la población.

También, los vecinos volvieron a remarcar las zonas más conflictivas donde llega muy poco líquido y además marcaron varios sectores donde detectaron caños rotos con pérdida de agua potable, incluso sin arreglo desde hace varios días.

Entre estos mencionaron Honduras al 1100, Colombia en inmediaciones de Catamarca, Antártida al 800 y otras calles como Independencia y Almafuerte.