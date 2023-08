El intendente de San Francisco Damián Bernarte se pronunció sobre las amenazas que recibió el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, presuntamente provenientes del entorno del narcotráfico de Frontera.

El mandatario sanfrancisqueño expresó su condena ante los hechos e informó que la situación es seguida de cerca por la ministra de Justicia y Derechos Humanos Laura Echenique, incluso, el propio gobernador Juan Schiaretti, quien, según Bernarte, “está interesado en conocer los pormenores del hecho”.

Este jueves, cartones escritos con frases intimidantes fueron arrojados dejaron frente a la Municipalidad de Frontera: “Acá no se vende Coca Cola, se vende cocaína, Frontera es nuestra”; “Frontera es nuestra, el que avisa no traiciona”; “Alberione metete en tus cosas si querés a tu familia”.

Fueron las frases que apuntaban contra el fiscal sanfrancisqueño.

Consultado por El Periódico, Bernarte manifestó al respecto: "Todo hecho de violencia, sea en potencia o en un acto concreto, es repudiable, y nosotros estamos acostumbrados a vivir en una comunidad en paz y abogamos por seguir teniendo ese tipo de convivencia que es un claro símbolo de nuestra comunidad".

Bernarte demostró su preocupación por el incidente y declaró que pudo dialogar con el funcionario judicial. "He estado hablando con Bernardo -Alberione- y me he puesto a disposición para lo que pueda ser útil. También me he comunicado con la ministra de Justicia de la Provincia, la doctora Laura Echenique, quien estaba al tanto del hecho, y el gobernador también está interesado en conocer los detalles", agregó.

A su vez, el Intendente resaltó la importancia de la colaboración entre las fuerzas provinciales y federales para prevenir e investigar el incidente. "Se da un trabajo conjunto y coordinado para que este tipo de hechos no vuelva a suceder. Esperamos que las instancias de investigación transcurran de manera adecuada bajo la jurisdicción de la provincia de Santa Fe, y que se realicen las tareas procesales correspondientes", subrayó.

Audios y rumores sobre saqueos

Con respecto a los rumores y audios que hablaban de posibles saqueos en San Francisco, el intendente afirmó estar en contacto constante con las fuerzas de seguridad. "Es repudiable aquellos que alientan este tipo de actividades. Uno siente intranquilidad por la familia que es ajena a la materia", mencionó.

A su vez, enfatizó que la comunidad no respalda este tipo de acciones: "Tenemos una política social muy intensa, pero cuando hay convocatorias que luego desencadenan en comportamientos grupales, la situación cambia. Nosotros estamos tranquilos y sentimos que estamos protegidos", concluyó.