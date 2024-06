Desde el 24 de mayo y hasta el 31 de diciembre inclusive, rige en la provincia de Córdoba la alerta ambiental por el incremento del riesgo de incendios forestales. La resolución establece que está prohibido encender cualquier tipo de fuego en lugares indebidos, esto incluye la quema de basura y pastizales, la cual durante la alerta está prohibida.

El cuartel de Bomberos de San Francisco informó que asiste a siniestros de esta índole día de por medio. “En promedio, tenemos una salida por incendios de pastizales o campo día de por medio - afirmaron desde el cuerpo activo - Todos son producto del hombre, es decir intencionales”.

En este sentido aclararon que “saben que la gente no lo hace con la intención de generar un accidente, pero tienen que saber que dadas las condiciones climatológicas los riesgos son extremos en esta época”.

Recomendaciones

No se debe utilizar el fuego sin tener el permiso de quema controlada, respecto a esto desde la institución explicaron que de todas formas no se autoriza en época de riesgo de incendios. “No se deben realizar quemas de restos de poda, basura, rastrojo y para el desmalezamiento de terrenos. Tampoco se deben arrojar fósforos encendidos y colillas de cigarrillos en el campo o pastizales, ni hacer fogatas en lugares no habilitados”, indicaron.

Por último, también brindaron recomendaciones preventivas para quienes poseen predios rurales y forestales. “En los predios rurales y forestales se deben realizar prácticas preventivas como calles cortafuego, limpieza de alambrados, y es recomendable contar con reservorios de agua”.