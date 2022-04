Días atrás, el Ministerio de Salud confirmó que Argentina registra una suba anticipada de casos de gripe. Según explicó el organismo, desde diciembre del año pasado se detectó un aumento progresivo en el número de casos de Influenza A, en particular el subtipo H3N2, lo que representa epidemiológicamente que hay circulación de este virus respiratorio en un periodo del año no habitual, ya que comúnmente es esperable para fines de otoño y durante el invierno.

El pediatra Héctor Badellino dialogó sobre este tema en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y brindó una serie de recomendaciones para prevenir la propagación de la enfermedad.

"Lo que habitualmente se espera para la época de mayo, junio y julio, que es el pico de la incidencia de la gripe, este año se ha adelantado. Ha disminuido la cantidad de casos de Covid-19 y ha aparecido con bastante fuerza la gripe. Desde hace aproximadamente tres semanas se viene viendo un incremento paulatino, pero en la última semana se ha notado una mayor cantidad en niños de todas las edades y también en adultos", manifestó Badellino.

El doctor indicó que no es algo que deba sorprender, sino que suele suceder algunos años, aunque no se descarta la posibilidad de que en junio o julio pueda haber otra cantidad importante de casos.

"El virus que ha dominado el espectro en los años anteriores ha sido el coronavirus, con una muy notable disminución de los otros virus, por ejemplo del respiratorio sincicial o del adenovirus que causan bronquiolitis. En los años previos en que había coronavirus, hemos visto muy pocas bronquiolitis por ejemplo. Y es lógico pensar que este año, si no hay más coronavirus o la cantidad disminuye notablemente, puedan volver a aparecer con mayor intensidad los otros virus que normalmente dan su su aparición, pero que habitualmente lo hacen un poco más adelante en el tiempo. Suele suceder esto, que haya anticipos", agregó Badellino.

La importancia de la vacunación

Badellino dijo que en esto, la vacunación es muy importante, principalmente en las personas que integran grupos de riesgo. Es decir, aquellas personas que tienen más riesgo de sufrir alguna complicación por la gripe. Se incluyen en estos grupos los niños menores de dos años, personas con alguna inmunodeficiencia, algún problema pulmonar crónico o cardiovascular, y personas mayores de 65 años. "Eso va de la mano con la necesidad de apresurar los tiempos de la vacunación, empezó la epidemia antes que la vacunación y eso es un problema", apuntó.

Otra de las recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad es el aislamiento: "Como uno de los lugares donde más se adquieren estos virus es en el colegio, aquel niño que tiene síntomas gripales además de consultar a su médico en primer lugar, debe mantenerse aislado, porque el hecho de volver tempranamente el colegio o de continuar asistiendo permite una mayor diseminación. Entonces un modo de frenarlo es hacer unos días de aislamiento y reposo, que le viene bien para recuperarse, pero por otro lado ayuda a que no se disemina la enfermedad".

Sobre las vacunas, particularmente, el médico pediatra indicó que se incrementó la demanda y explicó los probables motivos: "El resto de la población, en teoría, no debería vacunarse. Lo que sucede es que hay una alta demanda en la medida que también el coronavirus ha generado una mayor concientización de la vacunación y entonces es muy probable que este año mucha gente que otros años no se vacunaba este año solicite la vacuna. Sumado a que todavía no hay de parte de los laboratorios una oferta de vacunas sustancial, al menos por ahora, hace que la demanda supere a la oferta y eso hace que no se consigan las vacunas. No todos los laboratorios lanzaron su vacuna a la venta, hay algunos que todavía no lo han hecho".

Sobre el final, Badellino aclaró que todas las vacunas para la gripe son eficaces: "No hay ninguna marca que sea mejor que otra, hay que colocar la que se consiga primero".