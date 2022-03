A 46 años del Golpe: “Tratamos de estar donde podemos para mantener la memoria”

La Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco presentó con un acto, el primero de este 24 de marzo, un cartel alusivo al Bosque de la Memoria, espacio inaugurado hace un año en un sector ubicado sobre avenida Maipú al 1600, en la Costanera Norte.

En ese sitio se habían plantado anteriormente 35 árboles como símbolo de cada una de las personas desaparecidas en nuestra ciudad y la región durante la última dictadura.

Fue la primera actividad de este jueves, donde por la tarde habrá la tradicional marcha que partirá desde la Plaza Cívica hacia el Paseo de la Memoria. Participaron integrantes de la comisión, familiares de víctimas de la represión, autoridades municipales y legislativas, entre otros.

Guillermo Peretti, parte de la Comisión, agradeció a la Municipalidad por los espacios brindados e indicó: “Con las ultimas intendencias nos sentimos muy acompañados, al principio de la democracia y en los noventa no teníamos un sitio, peregrinábamos sin conseguir un lugar. Pero ahora nos sentimos acompañados”.

Peretti indicó que el recuerdo de las víctimas del Terrorismo de Estado viven no solo en sus familiares y amigos, también en un árbol, en un libro que se escribió sobre ellos o en una calle: “Están presentes en momentos donde se cuestiona el número, si fueron 30 mil. No creo que cambie que hayan sido poco menos o poco más, el genocidio no depende del número sino que es una persecución a determinado grupo de oponentes políticos, por raza o por religión”.

Luego dijo sentir dolor cuando escucha o lee en redes sociales cuestionamientos a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, opiniones como “los derechos humanos son un curro” y señaló que desde el espacio que integran buscan sobre todo mantener viva la memoria: “En san Francisco no hubo muertos, hubo muchos desaparecidos, no están los cuerpos. El ciclo macabro implicaba eso en el Terrorismo de Estado. Tratamos de estar en todos los lugares que podemos para mantener la memoria y que esto no se repita”, afirmó.

Por su parte, el intendente Damián Bernarte sostuvo que la memoria “es un músculo que debe ser ejercitado permanentemente”. Recordó que un año atrás se inauguró el Bosque de la Memoria y que varios de esos árboles plantados están tomando cuerpo.

“Hay una política de Estado de parte del municipio en acompañar a la comisión respetuosamente en una lucha real y válida”, dijo.