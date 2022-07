El artista urbano Alfredo Segatori comenzó esta semana a intervenir los silos del Molinos del Río de la Plata de Bv. 25 de Mayo con el objetivo de transformar la mirada de ese sector a partir del proyecto cultural municipal "Las paredes hablan".

Es pintor, que fue contratado por la Municipalidad de San Francisco, es un pionero en el arte urbano argentino, con el que ha pintado paredes y muros de grandes dimensiones en distintas partes del país y otras latitudes.

Días atrás Segatori participó del programa Los 8 Escalones que se emite por Canal 13 y es conducido por Guido Kaczka, donde fue invitado para ser jurado por su conocimiento en el arte y la cultura.

El artista, además trabaja con materiales de reciclaje, tiempo atrás estuvo en Mar del Plata, convocado por la empresa Evolucionart SRL para intervenir el corazón del puerto, un predio con los silos a orillas del mar. También estuvo a principios de este año en la Ciudad de México, como artista invitado de la feria de arte BADA MX.

Desde Charly García, hasta el mural más grande del mundo y los dedos de Punta del Este

Es el autor de uno de los murales más grandes del mundo, pintó la limusina de Charly García, es pionero en la argentina del grafiti callejero y revolucionó años atrás Punta del Este la emblemática escultura La Mano.

Su gran pegada fue en 2013 con El Regreso de Quinquela, una obra que ocupó más de 2000 metros de largo y 13 de ancho. Lo que inicialmente era un homenaje al artista Benito Quinquela Martín, se expandió. Porque Segatori retrató también decenas de vecinos del barrio de Barracas y sin buscarlo batió el récord mundial más grande del mundo hecho por un solo pintor. Y a partir de ahí, el trabajo y nombre de Segatori ocuparon un lugar importante en la opinión pública.

Entre tantas anécdotas de Segatori está aquella de cuando intervino la limusina de Charly García, algo que también fue puente para que su hijo Theo, 12 años, pudiera tocar el piano Yendo de la cama al living mientras la leyenda del rock cantaba con una copa de vino en la mano.

Según narró el muralista a El Observador, en una de las visitas al taller se encontró con una limusina empolvada que hacía tiempo el mecánico -que es el padre de Mecha Iñiga, novia del cantante- había armado para Charly. Como Segatori exabrupteó la fachada del taller, le ofreció al propietario pintar la limusina y pintarla en composé frente al local.

La obra se llamo "Limurock y fue expuesta en la feria de arte BADA. De esa forma, llegó a los ojos de Charly que apenas la vio, enfatizó: "Es re say no more". Segatori contó que después de eso llegó el encuentro con el cantante en el taller cuando fue a ver el vehículo. "¿Dónde está mi limusina", fue lo primero que dijo Charly cuando llegó al lugar en el que había unas pocas personas y donde cantó mientras Theo tocaba la canción que había sacado en el piano el día anterior.

