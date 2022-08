[Video] A diez días de la madrugada espantosa para varias familias de San Francisco: piden que avance la investigación

El pasado 6 de agosto varias familias de barrio Jardín vivieron una madrugada espantosa, al sufrir ataques de malvivientes en sus autos estacionados frente a sus domicilios.

Si bien el caso de la familia Oyola fue el más resonante, debido a que delincuentes prendieron fuego el auto Fiat 147 e intentaron robarle algunas pertenencias cuando estaba estacionado en calle Carlos Gilli al 2600, con el correr de los días otras familias confirmaron que también fueron víctimas de robos y daños en sus autos esa misma madrugada.

La situación resultó desesperante para varias personas, que además reclaman que la investigación avance y volvieron a pedir una reunión con autoridades de la policía de la Departamental San Justo, la cual estaba prevista para estos días pero les informaron que se suspendería.

"Los vecinos de barrio Jardín no olvidamos este vandalismo ocurrido el sábado 6 de agosto del 2022 a las 03:40 de la madrugada. Hay denuncias en la policía, pero son menores, intocables comentan algunos", sostuvo Angelica Cabrera, una de las vecinas afectadas.

Denunciaron que a su hijo le prendieron fuego el auto Fiat 147 y los daños fueron totales. Además aseguran que la investigación no avanza y por el momento la causa no tienen detenidos.

"Zaca no pudo recuperar nada y tenía ilusiones con su autito, trabajó con horas extras hasta para comprar la batería. Los vecinos que sufrieron roturas y robos esa misma noche les costará dinero reparar daños. A la señora que tiene un pequeño kiosco y fue incendiado por Alem al 800 le costará recuperarse del susto", expresó.

"Aún así insistimos en reuniones suspendidas por causas mayores con la comisión vecinal y la Policía", dijo, a lo que añadió: "Destinen recursos, estrategias, herramientas y personal policial para los barrios más alejados del casco céntrico. Verán como la violencia comienza a disminuir".

Otros damnificados

Mario es otro de los vecinos damnificados esa madrugada en el sector de calle Carlos Gilli al 2500. El hombre manifestó que sus dos autos fueron vandalizados y le sustrajeron varias pertenencias.

"Es la segunda ves que me abren el auto no sabemos cómo lo hacen, pero esta vez fue demasiado. Nos robaron herramientas que tenía en el interior del auto, abrieron el capot nos robaron lo que tenían más al alcance o que se pudiera sacar con más facilidad del motor y todo lo que no sé pudieron llevar lo destrozaban", lamentó el vecino.

Ademas, indicó: "En otro auto que tengo y que guardamos más en el interior de la casa hicieron lo mismo. Lo abrieron y destrozaron todo lo que encontraron en su interior visera, guantera, aparato de vijia que eso es todo electrónico. Los papeles del vehículo los encontramos todos desparramados y tirados en la calle".

Tambien sostuvo que con el correr de los días se enteraron de otros vecinos más a los que también les habían sustraído cosas de el interior de sus autos con el mismo método y el mismo sistema. "Lo que no podían llevarse lo destrozaban", dijo.

Otros de los damnificados del sector de barrio Jardín fue la familia de Valentino Ponce, que si bien no se percataron esa jornada, a los pocos días notaron que los ladrones de alguna manera abrieron una puerta delantera, rompieron una luneta y se llevaron la rueda de auxilio del Ford Ka.

"A mí me lo abrieron pero en primer momento no me di cuenta de que me faltaba algo. A los días me di cuenta que me faltaba la auxiliar que la tenía en el baúl del auto. Me la sacaron por la luneta trasera", explicó Jorge a El Periódico.

¿Ataque en un comercio?

Esa misma madrugada Bomberos Voluntarios de San Francisco debieron acudir a un incendio de comercio en calle Alem al 800 de barrio La Consolata.

La madrugada del sábado 6 de agosto, Bomberos fue convocado minutos después de las 6 la madrugada por el incendio de un comercio en Alem al 800.

"Cuando llegamos a la despensa nos encontramos con humo saliendo por las aberturas, debiendo forzar la puerta para poder ingresar.

Una vez dentro del local, realizamos la extinción y ventilación del inmueble", explicaron desde Bomberos Voluntarios de San Francisco.

Este hecho es investigado y también se sospecha que el comercio fue blanco de un ataque vandálico a pocas cuadras de los otros episodios en autos estacionados por calle Calos Gilli.

Las familias damnificadas reclaman una reunión entre autoridades del centro vecinal y la Policía de la Departamental San Justo. Si bien se habían comprometido a realizarla, según indicaron los vecinos la misma se suspendió. Además pasaron diez días y los atacantes no fueron detenidos.