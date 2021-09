"Tito" Lamberti será operado nuevamente

Eusebio "Tito" Lamberti, el histórico bibliotecario de El Tala y portero del colegio San Martín que fue operado el año pasado de la cadera, será nuevamente intervenido quirúrgicamente este miércoles. En la operación le retirarán la prótesis que le habían colocado porque su cuerpo la rechazó.

Así contó Eduardo Villa, uno de sus amigos, a El Periódico, quien además agregó que la prótesis le estaba causando mucho dolor al vecino de nuestra ciudad.

"Lamentablemente le van a sacar la prótesis que le habían colocado, su cuerpo la rechazó, está muy floja, y hay infección también. La cirugía la va a realizar el doctor Emilio Fantin en la Clínica Regional del Este. La parte de Infectología va a estar a cargo del doctor Rodolfo Buffa, que fue también quien le hizo la preparación prequirúrgica", explicó Villa.

Su amigo indicó que la decisión de colocarse o no una nueva prótesis dependerá de "Tito".

"'Tito' está bien, tiene el apto para realizarse la cirugía. Se han tomado recaudos específicos que tienen que ver con infecciones que ya tenía de antes. Lamentablemente tenía un proceso recurrente de infecciones y no ayudó para nada cuando se le colocó la prótesis, así que en principio se le va a retirar la prótesis. El doctor habló con nosotros pero también habló con 'Tito' cara a cara. Él va a estar haciendo toda esa recuperación ayudado con un andador o un bastón, como a él le quede más cómodo, y después va a decidir si quiere volver a colocarse una prótesis o no. No hay que olvidar que 'Tito' tiene 84 años y está muy susceptible, como cualquier persona, a los dolores continuos. Según nos decía el doctor, un porcentaje de gente prefiere seguir así y no colocarse otra vez una prótesis. Me parece que el proceso post operatorio va a ser bastante determinante para que nos aconsejen una cosa u otra", agregó Villa.

Respecto al estado de ánimo de su amigo, contó: "Está muy bien, 'Tito' es un sabio. Él aceptó que la espera fuera en un geriátrico y por eso se internó tiempo antes de la primera cirugía. Cuándo salió del sanatorio, le contábamos lo que estábamos haciendo en su casa, de a poco, porque es una persona que estaba acostumbrada a vivir sola, y él decidió cuando hicimos la inauguración, por así decirlo, de las nuevas instalaciones de su casa, seguir en el geriátrico. Y después vino el traslado de la biblioteca de El Tala a su casa".

Así es que una vez por semana los amigos lo pasan a buscar y almuerzan juntos. Mientras tanto, el proyecto de la biblioteca sigue en pie: "Tres o cuatro veces por semana lo llevamos. Hay un grupo de gente, especialmente de la biblioteca popular, que nos está dando una mano grandísima ayudando clasificar todos sus libros. Y una vez por semana nos juntamos muchos del grupo de amigos a almorzar con él, no a cenar porque él ya no está acostumbrado a salir de noche. Justo ayer viernes estuvimos compartiendo un almuerzo".

"Está muy bien de ánimo, está con muchas ganas de que se haga la cirugía porque está con mucho dolor. Pero está muy bien y con un montón de proyectos", cerró Villa.