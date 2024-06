El barrio Sarmiento de San Francisco atraviesa una grave situación de inseguridad con robos cotidianos, gente deambulando a todas horas y hasta hechos de extrema gravedad, como un baleado a quema roma en una entradera domiciliaria. Estas situaciones mantienen a los vecinos en estado de alerta y temor.

Marcelo Pérez, presidente del Centro Vecinal del barrio, recomendó a los vecinos, a través de los grupos de seguridad WhatsAPP, resguardarse en sus hogares cuando cae la tarde y a su vez pidió a las autoridades la creación de una fiscalía interprovincial y una mesa de trabajo conjunta entre San Francisco, Frontera y Josefina para coordinar esfuerzos y mejorar la seguridad en todo el sector.

"Tenemos una problemática que es la inseguridad en el barrio, con un condimento adicional, que tenemos mucha gente deambulando las 24 horas por nuestras calles. Esto trae como consecuencia distintos tipos de robos, desde rejillas de metal, sustracciones de cables de bronce de aires acondicionados hasta los focos de iluminación de las viviendas. Desmantelan lo que pueden estos delincuentes", le contó Pérez a El Periódico.

El presidente vecinal señaló que, a pesar de mantener contacto constante con el jefe de la Policía Departamental Rubén Caporali y el Cuerpo de Prevención Urbana municipal, los esfuerzos no son suficientes para contener la situación. "Yo mismo he sido víctima de un hecho delictivo semanas atrás a plena luz del día. Dejé mi auto estacionado frente a mi casa y con un inhibidor me sustrajeron una mochila con distintos elementos”, relató.

Pero la preocupación de todos los vecinos creció exponencialmente luego de un grave asalto ocurrido el domingo 9 de junio en calle Liniers al 100, donde un hombre de 54 años resultó herido de un balazo en una “entradera” de dos delincuentes. "Creemos que esto ya pasó los límites y tengo temor porque algún vecino se pueda descontrolar y quiero prevenir todo esto", expresó Pérez con preocupación.

Medidas entre los vecinos

En respuesta a la inseguridad, los vecinos que ya cuentan con tres grupos de WhatsApp para seguridad interna, comparten recomendaciones y medidas para protegerse: "El mensaje que siempre enviamos es ‘Cuidémonos entre nosotros’, porque no alcanza que tengamos a la Policía ni al Cuerpo de Prevención Urbana”, describió el vecinalista.

La recomendación de Pérez es la de "‘métense adentro’, como si fuera la pandemia, porque tenemos una pandemia de inseguridad". Lo que vienen aconsejando en dichos grupos es cerrar puertas al caer la noche y guardar bicicletas, motos y autos dentro de sus casas durante el día. También pidió no abrir la puerta a desconocidos por la noche, recordando un caso reciente donde un abuelo fue sorprendido por un intruso en su garage.

“Fiscalía interprovincial”

Pérez hizo un llamado a las autoridades para reunirse y discutir posibles soluciones a la situación que involucran a su barrio y otros sectores lindantes a los que denominó “la triple frontera”. Entre ellos, propuso la creación de una "fiscalía interprovincial" para trabajar conjuntamente entre las localidades afectadas -San Francisco, Frontera y Josefina-.

"Ofrezco el Centro Vecinal para hacer una reunión que involucre a todos los actores como el intendente e San Francisco, Damián Bernarte, de la ciudad de la Frontera, Oscar y la jefa comunal de Josefina, Jorgelina Sicardi y los referentes principales de la seguridad, más los Centros vecinales. Queremos solicitar una fiscalía interprovincial, con jurisdicción en dos provincias para poder trabajar en forma conjunta en ambas ciudades. Tenemos que comprometernos con esto y tomar medidas concretas", enfatizó y luego cerró: “Esto es urgente porque todo hace prever que se va a venir cada vez peor, lamentablemente, por la situación socioeconómico que existe en el país”.