Este lunes 20 de diciembre es el último día para participar de la campaña Navidar 2021, que busca colaborar con los que menos tienen brindando alimentos y buenos deseos. Se puede hacerlo trayendo una caja decorada, con alimentos no perecederos y productos afines a las fiestas de fin de año, acompañada de una tarjeta.

Se trata de una campaña que viene realizándose ya hace varios años en San Francisco con éxito y a la que se suman cada vez más personas.

En ese sentido, Marcelo Valverde, el titular de Red Solidaria, se refirió a la campaña en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y manifestó: "La dinámica de la red es la de ser un puente, un simpe nexo que abarca todo el abanico de las problemáticas sociales que una comunidad puede tener, adaptado a cada ciudad, a cada comunidad, y tratamos de levantar la mirada con la ayuda de los vecinos generosos".

Luego de poner como ejemplo a una mujer que avisó a Red Solidaria acerca de la necesidad de una familia que llegó desde Córdoba a San Francisco, que no tenía cómo equipar su casa, Valverde destacó el compromiso de la comunidad. "No hace falta hacer una gran campaña, seguramente al lado nuestro hay alguien que necesita algo. Lo importante es no mirar hacia otro lado e involucrarse. Felicitamos el compromiso de esta chica. Al final les consiguieron varias cosas, con la ayuda también de Desarrollo Social del municipio. Son chicos que no son de acá, que no conocen la dinámica de esta ciudad, entonces les estamos dando una mano. La tarea solidaria la hacemos todos como comunidad, apuntó el titular de Red Solidaria.

Seguidamente, añadió: "Hay mucha gente amiga, empresarios, la parte pública como funcionarios, ya sea oficialismo u oposición. Siempre tratamos de tener la mejor relación con todos. Siempre hay personas que no la están pasando bien y por justicia no tiene que ser así, entonces siempre damos una mano dentro de lo que se puede, pero el que lo hace es la comunidad misma".

Navidad 2021

Valverde se mostró satisfecho con el resultado que viene teniendo la campaña Navidar 2021. "Me puso muy contento entrar y ver las cajas. Las vamos a estar repartiendo entre mañana y pasado".

"Estamos muy contentos porque se han comunicado en esta última semana comercios de la ciudad, donde nos pedían permiso para hacer promoción para que lleven alimentos a sus locales para poder seguir armando cajas. Muchos negocios, compañeros de trabajo nos han preguntado dónde llevar las cajas", sumó.

En esta tarea, colaboran voluntarios que se acercan a retirar las cajas o a repartirlas. Asimismo, varios merenderos, entre ellos de los barrios San Cayetano, Acapulco y La Milka, están colaborando para dar a conocer qué familias necesitan. "Y hay chicos que se comunican a través del Whatsapp o las redes sociales y nos dicen que necesitan una caja. Les tomamos los datos y se las alcanzamos personalmente. Esperemos que alcance para todos, yo creo que sí", comentó Valverde.

Sobre el final, llevó adelante un balance del año: "Venimos de dos años complejos con la pandemia. Queremos abrazar a todos los vecinos que han perdido a algún familiar por culpa de esta enfermedad. Más allá de eso fue un año donde la ciudad estuvo comprometida en cada llamado, en cada pedido que hace la Red u otro tipo de institución social, como Cáritas, u otras que siempre están pendientes, al pie del cañón. También, los voluntarios digitales que comparten cuando hay personas perdidas o quienes necesitan algún donante de sangre. Siempre decimos que el año es positivo a pesar de los avatares que puedan llegar a pasar durante el año. Esperemos que en estos años pospandemia nos volvamos a encontrar".