Micaela Mulassano (36) decidió dar un paso importante en su vida: se sumó a la función pública asumiendo el desafío de aportar desde su rol como ingeniera en Sistemas de Información, egresada de la UTN San Francisco.

Aunque en un primer momento no quería saber nada con aceptar la propuesta, luego de pensarlo en profundidad cayó en la cuenta que sí podía dar una mano dentro de un área armada en torno a lo que conoce. Eso, asegura, la terminó entusiasmando.

Mulassano egresó en el año 2013. Pero ya desde antes se dedicó a la docencia universitaria y con el correr del tiempo ingresó a la cátedra de Inteligencia Artificial (IA). Paralelamente trabajó en el sector privado en software y aplicando nuevas tecnologías. Hoy, asume el desafío de darle su impronta a una secretaría transversal -de Innovación- a las demás con el objetivo de hacerle más fácil la vida a los vecinos.

- ¿Por qué asumiste el desafío de sumarte a la administración pública?

- A todos les digo que asumo un desafío muy grande. Primero porque nunca estuve en el ámbito político, tampoco en la administración pública, ni siquiera en UTN. Siempre fui docente investigador. La parte de gestión la tuve más en el ámbito privado, gestionar proyectos, salir a resolver problemas, innovar en soluciones que me gusta mucho hacerlo. Pero siempre me tocó en lo privado. Mi primera reacción fue no querer saber nada, por ahí me gustaba participar de una forma más técnica, pero viendo un poco las posibilidades que se me abrían cumpliendo este rol a nivel toma de decisiones, viendo lo que se podía aportar, desarrollar y fomentar, me entusiasmé. Veremos si puedo decir que lo cumplí de acá a cuatro años.

- ¿Dónde demanda innovación el municipio?

- Se puede en todos lados, desde un reclamo del vecino a través de procesos administrativos hasta la respuesta. En programas educativos, talleres que por ejemplo la Tecnoteca abarca, dando lugar a la sociedad también a que traigan programas innovadores y ayudar a que se hagan realidad. Se puede innovar con tecnologías aisladas que se aplican a nivel ciudad, como los semáforos inteligentes, algo que tenemos en carpeta. También trabajar en ambiente, en un área de sostenibilidad, estamos pronto a lanzar un vivero municipal con un laboratorio para la producción de árboles nativos; también armando programas para el tratamiento de residuos domiciliarios. El espectro es muy amplio.

- ¿Y cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en un gobierno municipal y cuál es la importancia de empezar a hacerlo?

- A nivel gobierno lo veo muy importante en lo relacionado a la analítica de datos para ayudarnos a tomar decisiones estratégicas. La inteligencia artificial no viene a reemplazar ningún puesto de trabajo sino a mejorarlos junto a la toma de decisiones, en ese sentido está enfocada la aplicación de estas nuevas tecnologías. Pero no solamente venimos a aplicar esto sino a usar toda la tecnología que tenemos al alcance de la mano de una forma estratégica para optimizar los procesos que están dentro del municipio, que se va a ver reflejado a la comunidad en los servicios que prestamos.

- ¿Con qué áreas van a trabajar?

- La secretaría de Innovación viene a romper el paradigma de un trabajo aislado. El foco está puesto en trabajar de manera trasversal a todas las secretarías: Servicios, Salud, Infraestructura, Seguridad y Movilidad, Políticas Sociales. Para dar algún ejemplo, se puede trabajar en herramientas que ayuden a la agilidad de detectar movimientos sospechosos y actuar con rapidez en lo que respecta a la prevención del delito en el uso de las cámaras. En el ámbito administrativo nos ayudará a agilizar trámites. Se trata de hacer una nueva lectura de datos para tomar decisiones correctas.

- La Secretaría va a contar con una espalda importante que es la UTN. ¿Habrá un trabajo conjunto aprovechando sus profesionales?

- Un poco venimos a representar a todos los tecnológicos que tenemos en UTN, tenemos un respaldo muy grande, estamos tranquilos porque tenemos buenos profesionales que nos dan soporte desde las ingenierías química, electrónica, mecánica en sistemas, rural; donde nos puedan dar una mano lo harán. Tenemos muchos recursos humanos talentosos, haciendo buen uso de sus conocimientos podemos dar un gran aporte a San Francisco. La idea es contar con ellos lo que más se pueda, también para optimizar recursos económicos. A veces lo más fácil es salir a buscar soluciones que no están en la ciudad y como municipio nos cuesta más económicamente bajar esos proyectos. Entonces podemos optimizar los recursos económicos y adaptarlos a nuestras necesidades, eso es una ventaja grande.