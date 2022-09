“La música no me dejó ganancias monetarias, pero me dio satisfacciones muy lindas”

Jorge Alberto “Cuti” Barbosa es un reconocido folclorista y con amplia trayectoria. Comenzó de manera casi fortuita y hoy es un infaltable de las peñas locales y regionales, que buscó progresar haciendo lo que ama. No lo logró como él quería, pero sostiene que vivió grandes momentos.