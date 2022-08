“Compartiendo saberes y sabores”: nueva capacitación para merenderos y comedores comunitarios

La Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de San Francisco realizó una clase abierta denominada “Compartiendo Saberes y Sabores”, en la que se impartió información y formas de uso del producto texturizado de soja, destinada a merenderos y comedores comunitarios de la ciudad.

El encuentro tuvo lugar en sede de la Secretaría de Políticas Sociales y estuvo encabezado por el intendente Damián Bernarte, el secretario de la mencionada área, Mauricio Vaschetto, Florencia Ricca, gerente de Producción Primaria y Sistema de Gestión de Calidad de “ValorA S.A”, la emprendedora y cocinera Stella Maris Garnero, referentes, cocineras, cocineros e integrantes de merenderos y comedores comunitarios de la ciudad.

“Desde la visión que tuvimos al momento de darle el rango de Secretaría al área de Políticas Sociales, teníamos en mente avanzar en el trabajo conjunto y en el acompañamiento a comedores y merenderos comunitarios. Más allá de entender que el estado óptimo es que no existan estos espacios comunitarios, sino que cada persona pueda disponer de la alimentación necesaria y disfrutarla en su casa, en el lugar donde vive, lo cierto es que ante la situación actual, los merenderos y comedores hacen un gran trabajo y no podemos invisibilizarlos, sino que nosotros tenemos que trabajar para acompañar”, aseguró el intendente Bernarte.

En ese sentido, Vaschetto comentó: “Nuestra misión como Secretaria de Políticas Sociales es estar presentes, cerca, acompañando y fortaleciendo la tarea comunitaria que los comedores y merenderos realizan en los barrios y así lo venimos trabajando en conjunto para mejorar la tarea de contención y alimentación que estos espacios brindan. Es así que surgen estos encuentros a través de los cuales fortalecemos el vínculo de trabajo y compartimos conocimientos más allá de nuestra asistencia periódica de mercadería”.

Soja en la alimentación

El eje principal de la charla abierta “Compartiendo Saberes y Sabores” tuvo que ver con el uso e implementación nutricional del texturizado de soja en la alimentación diaria. Para ello, “nos acompañaron Stella Garnero, una profesional de la cocina muy reconocida quien preparó exquisiteces con la materia prima de soja texturizada a quien quiero agradecer su aporte y también resulta indispensable agradecer el trabajo de Florencia Ricca integrante de ValorA, que desde los primeros meses del año nos acercó esta propuesta y que después de investigar, trabajar y coordinar la reunión de todos los actores sociales que participan, nos acompañó en este taller en el marco de un acto de responsabilidad social empresaria y que redunda en beneficios para los vecinos de la ciudad y de las localidades de Frontera y Josefina que asisten a los comedores y merenderos comunitarios”, manifestó el mandatario.

Por su parte, Florencia Ricca, gerente de Producción Primaria y Sistema de Gestión de Calidad de “ValorA S.A” aseguró que “La actividad que desarrollamos tiene que ver con una acción de responsabilidad social empresaria de ValorA, donde queremos de alguna manera acercar a la gente que trabaja y asiste a estos espacios comunitarios nuestros productos para que puedan tener acceso a la proteína texturizada que se utiliza en reemplazo de la carne”.

Ricca comentó además que ValorA S.A, empresa dedicada a la producción de proteína vegetal a través de su planta elaboradora radicada en la localidad de El Tío y cuyas oficinas administrativas funcionan en nuestra ciudad, desde hace algunos años viene trabajando con el Banco de Alimentos de Córdoba, desde donde se provee el producto a merenderos y comedores cercanos a la localidad de Córdoba capital.

Es por ello que “nosotros siempre tuvimos la inquietud de la misma manera que lo estábamos haciendo con otras localidades más cercanas a la ciudad de Córdoba, de poder hacerlo en la ciudad San Francisco. Hemos trabajado con algunos merenderos en forma particular llevándole el producto, también lo hemos hecho con Cáritas en algún momento, pero de esta manera, por intermedio del área social de la municipalidad nos parecía que lo íbamos a poder abordar de una manera más general, llegar a más cantidad de gente y junto al municipio lograr un mejor aprovechamiento del recurso”, aseguró la representante de ValorA S.A

Beneficios, propiedades y usos del texturizado de soja

Durante el encuentro, Ricca explicó que el principal beneficio de la soja texturizada es el aporte de proteínas, dado el alto porcentaje que proteína que posee la soja en sí. El producto es utilizado para dos segmentos societarios, por un lado para aquellas personas que deciden no comer carne por lo que deben reemplazar la proteína de carne por una vegetal, y por otro para aquellos que por cuestiones económicas no tienen acceso al consumo de carne, por lo que se ofrece este reemplazo de la proteína de carne por una proteína vegetal de muy bajo costo.

En cuanto al manejo del texturizado de soja Ricca comentó que: “Con nuestro producto su utilización es más sencilla, dado que con la industrialización que nosotros le hacemos al texturizado no hace falta el remojo, la cocción y limpieza del grano de soja, estás ahorrando mucho tiempo en todo ese proceso y el texturizado así como lo reciben ya está listo para consumir, no requiere cadena frío, aunque la única precaución es mantener bien cerrada la bolsa para que no se humedezca el producto y pierda sus propiedades”.

Un dato que destacó además la gerente de calidad tiene que ver que “El tema del consumo de la soja tampoco se puede hacer de un día para el otro el reemplazo, todo tiene que ser de manera paulatina, balanceada y equilibrada. Es por eso que el trabajo que hace la municipalidad, por intermedio de nutricionistas y todo su equipo, es fundamental, resulta de suma importancia ir balanceado los nutrientes”.

Respecto a su aplicación culinaria, Stella Garnero explicó y enseñó a los presentes diferentes recetas dulces y saladas en las que se puede implementar el texturizado de soja, entre ellas budines, albóndigas, hamburguesas, humus

Frente a ello, Bernarte remarcó que “la verdad que da gusto poder conocer como una materia prima, de origen vegetal y que por ahí mucho conocimiento al respeto no se tiene, resulta maleable, flexible a las distintas aplicaciones en materia culinaria”.

Entrega de carnés para la manipulación de alimentos

En el marco de esta nueva acción junto a comedores y merenderos de la ciudad, el intendente Damián Bernarte hizo entrega de 27 carnés que habilitan a la manipulación de alimentos a quienes participaron de la capacitación sobre Buenas Prácticas Alimentarias.

Recordemos que tiempo atrás, con el propósito de sumar nuevos conocimientos respecto a la labor diaria que se realiza en merenderos y comedores comunitarios, la Secretaría de Políticas Sociales, junto al Área de Bromatología Municipal, instruyeron sobre los procedimientos que se aplican en el procesamiento de alimentos, a fin de realizar en forma eficaz los procesos y operaciones de elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos.

Además del carnet de manipulación de alimentos, se hizo entrega de delantales, cofias y una muestra del producto de texturizado de soja para que puedan empezar a incorporar en sus espacios de trabajo.