"Al frío le ponemos corazón", el lugar donde Celeste encontró su cable a tierra

Cada vez son más las mujeres que se suman a la campaña “Al frío le ponemos corazón”, una iniciativa solidaria impulsada por el Consejo Municipal de la Mujer que tiene lugar en el Superdomo. Este martes iba a ser la última reunión por esta temporada, pero la insistencia de las damas que se juntan fue mayor y se extenderá durante otro mes más.

Muchas de las señoras y las jóvenes que van a estos encuentros realizan los famosos cuadraditos de lana, pero algunas ya han adquirido experiencia y van por más. Es por eso que entre las cosas que se reparten en instituciones sociales hay gorros, escarpines, ropa de bebé, chalecos, mantas, entre otras cosas.

Uno de esos casos es el de Celeste una chica de 36 años y mamá de tres pequeños que encontró un espacio de contención y amistad en estas campañas. Mientras le daba forma a la manta que realizaba contó a El Periódico que “es su cable a tierra y puede desenchufarse gracias a eso de la vida cotiana”.

“Lo uso como cable a tierra porque me desenchufo bastante. Acá vengo con mi mamá y este es mi segundo año en el Superdomo. Tengo tres hijos y los martes se convirtieron en un ratito para mí. Siempre hice cuadritos y ahora me animé a hacer mantas más grandes, acá todo es muy lindo y es muy bueno compartir acá con todos que tienen buena onda”, agregó.

Junto con su mamá Ana que estaba al frente, ofrecen diferentes productos como el bolso matero que se convierte en mantel y trae incluso los contenedores para el azúcar y la yerba. Son tan versátiles que incluso ellas en la mesa tenían un juego y entregaron otro para las donaciones.

Terapéutico

Para Patricia que estaba en otra mesa los martes en el Superdomo han sido un aliciente y una escapatoria a la rutina y los problemas. Ella concurre desde hace 3 años y entiende que “es una terapia” tener una actividad como esta.

“Hace más o menos 3 años que vengo acá. Siempre me gustó tejer, mi mamá me inculcó tanto el tejido como coser a la vez. Es una terapia, me hace muy bien porque me saca de lo cotidiano porque, aunque los problemas van a seguir estando acá te distraés. En mi casa yo tejo sola, pero vengo acá y es todo muy lindo porque se puede compartir y es diferente”, detalló.

Al lado de ella estaba Cristina que también fue sola a la reunión. Empezó hace 3 meses a tejer y va a un taller para seguir aprendiendo. “Es el primer año que vengo y me interesó hacerlo para ayudar a mis nietos, también como terapia. Yo ya traje un conjunto naranja con el gorrito y los escarpines para que lo puedan donar”.

Se extiende

El intendente Damián Bernarte visitó el Superdomo donde felicitó a las mujeres por llevar adelante esta tarea solidaria.

“Es muy lindo tener esta posibilidad de reunirnos, tener mate, música y pensar en hacer el bien para aquellos que lo necesitan. Ha sido un invierno atípico sin tantos días fríos, pero en el San Francisco profundo toda su ayuda es necesaria”, expresó.

Si bien había dicho que volverían a encontrarse el año próximo, minutos después una señora se acercó a pedirle que no se cortaran todavía las reuniones. Sin vergüenza alguna le dijo: "Todavía hay varios días de frío, pedimos un mes más".

Ante el pedido y con la anuencia del Consejo Municipal de la Mujer que organiza esta actividad contestó que sí seguirán y eso reactivó a todo el mundo que siguió tejiendo amor y solidaridad.