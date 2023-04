La Escuela N° 329 Escuela Nº 329 “Brigadier General Estanislao López” de Frontera se viralizó por un noble gesto que tuvieron los chicos de 5° año con un compañero al que le regalaron la indumentaria de la “Promo 2023”.

Cuando le entregaron la ropa a Lautaro en la escuela había otras preocupaciones. Esa mañana les entraron a robar llevándose diferentes elementos que son usados por el personal y otra vez tuvieron que enfrentarse a la burocracia de denunciar y esperar.

No obstante, para estos chicos la historia era diferente, ellos estaban ansiosos por entregar su regalo a “Lauti”. Tras conocerse la noticia, los docentes y directivos de la institución se emocionaron porque ellos no estaban al tanto de la intención de los estudiantes.

El plan

Al 5° B “Sociales” le pasó de todo porque los otros cursos ya tenían su campera y remera desde el inicio del ciclo lectivo, pero en su caso estaba demorado. Sabían además que uno de ellos no podría acceder a tenerlas y en ese interín fue que tramaron su plan.

“Lautaro es un chico muy calladito, es un lujo de persona. Nunca dijo nada porque no la tenía (a la remera y campera), entonces una de las chicas empezó a preguntar, ‘¿qué les parece si ponemos un poquito más y le hacemos todo a él también’?” , contó la directora de la escuela Analía Moretto.

Hubo acuerdo y cada uno hizo en la medida de lo que podían su aporte hasta que lograron cubrir el monto para un juego más. “Él es un chico que no expresa nada, pero en el interior estaba desbordado de alegría y no se lo esperaba . Fue una gran sorpresa para todos porque no nos dijeron nada, el grupo solo hizo todo”, agregó emocionada en declaraciones a El Periódico.

Moretti celebró que esas repeticiones diarias de “cuidar todo, preocuparse por el otro” y consideró que “eso compensaba el mal rato de haber entrado a la escuela y ver que robaron otra vez".