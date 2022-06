“Es la primera vez que llegamos a San Francisco, esperemos que a la gente le guste, la pase bien y lo disfrute; a eso vamos”, sostiene Fabián Peluzzi, uno de los músicos de Superlógico, la banda que tributa a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota desde hace 17 años.

Se presentarán el próximo sábado 9 de julio a las 21 en Bomberos Voluntarios. En la previa, Peluzzi charló con La Mañana de El Periódico (FM 97.1).

Superlógico fue formado a fines del año 2004, sus integrantes (todos fanáticos ricoteros hasta la devoción) intentan con el mayor respeto y admiración recrear los shows de Los Redondos. Han pasado desde escenarios de bares a festivales multitudinarios, compartiendo espacios con bandas como Intoxicados, Cielo Razzo y Las Pastillas del Abuelo, entre otros.

Peluzzi destaca que el grupo fue el primero en el país en hacer un tributo no solo a los Redondos, sino además a cualquier banda en castellano, algo que no existía: “En ese momento se tributaba a bandas internaciones, Los Beatles, Queen, AC/DC; cuando largamos empezó siendo una joda entre nosotros y terminó en esto. Éramos músicos de otras bandas, nos invitan a una fiesta en fin de año, nos organizamos para tocar y no se hizo. ‘Esto no va para ningún lado’, dijimos, pero bueno fue diferente”, recordó entre risas.

El show

El músico prometió un espectáculo en Bomberos “será largo y cargado de hits” y aseguró que al ser el primer show en la ciudad tirarán “toda la carne al asador”.

“Los Redondos tienen un montón de clásicos pero hay unos 10 temas que no pueden faltar nunca. Tenemos más de ciento y pico de temas para tocar que vamos a rotando porque tocamos en mismos lugares muchas veces y la gente que nos ve se encuentra con shows distintos, pero hay 10 que no los podés sacar, entre ellos Jijiji”, contó Peluzzi.

Cómo surgieron

El primer recital de Superlógico fue en el “Chascomús Rock” ante la insistencia de un amigo de ellos: “Teníamos que tocar ates de Los Gardelitos que cerraban con 5 mil personas. Ahí dije ‘acá salgo y me parten un botellazo en la cabeza; hasta el día de hoy no sé cómo no ocurrió’”, recordó Peluzzi.

Luego, el vocalista siguió: “En esa época estaba menos institucionalizado, hoy es más normal que haya grupos que toquen temas de otros. La gente ese día se re contra copó”.

Por último, el músico celebró que se les abra una puerta en San Francisco: “Nosotros mucho tiempo hicimos Río Cuarto y Córdoba y era una pena que no había otros lugares donde tocar. Está bueno que suceda lo de San Francisco”.

Entradas

Las entradas anticipadas ya se venden en Las Cañitas, disquería Tokoa, maxikiosco El Busca y por internet a través de elvisentradas.com.ar.