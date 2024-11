El periodista Sergio Lapegüe renunció a la cadena TN luego de 34 años de trabajo en la señal. Si bien la información la adelantó Ángel de Brito en LAM, el periodista atendió a varios medios que le consultaron por su futuro.

Uno de esos medios fue La Nación, donde el conductor confirmó que ya tiene planes concretos para su nueva etapa en televisión. Este nuevo proyecto será un ciclo matutino, con un tono más relajado y entretenido, que se emitirá en América TV de 10 a 13 horas y comenzará en febrero de 2025.

Consultado por su nuevo programa, el conductor indicó que hará un programa con música en vivo, cocina, algo de noticias, tipo show, al estilo de Mañanas informales.

“Acepté salir de la zona de confort y tomar desafíos. Me la juego. Cada vez que me llamaban de otros canales tenía la dudad y me preguntaba qué hacer. Me terminaba quedando por la gente que son mis amigos y van a seguir siéndolo”, también dijo en sus declaraciones.

El periodista informó que seguirá al aire de TN hasta que finalice diciembre.