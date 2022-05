Este jueves 26 de mayo se cumplen nada menos que 35 años del lanzamiento del disco “Parte de la religión” de Charly García, una obra fundamental en la historia del rock nacional y uno de los tantos que marcaron el sonido de los años 80 en Argentina y América Latina.

“Parte de la religión” salió en 1987 y tenía hits como: “No voy en tren”, “Rezo por vos”, “Buscando un símbolo de paz”, “Rap de las hormigas”, “La ruta del tentempié” y “Adela en el carrousel”.

La primera etapa de la grabación fue junto al ingeniero de sonido Mario Breuer en los estudios Panda, donde Charly tocó casi todos los instrumentos salvo la batería de su nuevo aliado, el joven baterista Fernando Samalea. Como únicos invitados estuvieron Fabiana Cantilo, Daniel Melingo y David Lebón, que hizo los solos de guitarra en “Buscando un símbolo de paz” y “Adela en el carrousel”.

La segunda parte fue en Río de Janeiro, donde Charly García llamó al grupo Os Paralamas y su percusionista Chacal para “Rap de las hormigas”, y sumó la voz de Paula Toller en “Buscando un símbolo de paz”.

Después viajó a Nueva York junto a Samalea, Breuer, y se juntó con el técnico de grabación y mezcla Joe Blaney en los legendarios estudios Electric Lady. También se sumó la cantante Cheryl Poirier (de Kid Creole and the Coconuts) en los coros de “No voy en tren” y “La ruta del tentempié”.

El resultado fue uno de los grandes discos del Charly de los años ’80, y para las conciertos armó una de sus bandas más famosas: Carlos García López en guitarras, Fernando Lupano en bajo, Alfie Martins y Fabián Quintiero en teclados, y Fernando Samalea en batería. Los coros se fueron alternando entre Fabiana Cantilo, Andrea Álvarez y Gaby Aisenson.

Como dato especial, el disco incluye “Rezo por vos”, que García había compuesto con Luis Alberto Spinetta en 1985 para un proyecto a dúo que quedó inconcluso. El Flaco la grabó en su álbum “Privé” y aquí aparece la versión de Charly.

Entre otros datos curiosos, sus protagonistas relataron que el primer día de grabación alguien dejó unos diskettes con sonidos de baterías electrónicas (que hasta el día de hoy que no saben quién fue) y son las bases que se escuchan en todo el disco.

La presentación oficial de “Parte de la religión” fue desde el 6 de noviembre de ese año, con seis shows en el Teatro Gran Rex.

Estas son las canciones que lo integran:

1- Necesito tu amor

2- Buscando un símbolo de paz

3- Parte de la religión

4- Rap de las hormigas

5- Adela en el carrousel

6- No voy en tren

7- Rezo por vos

8- El karma de vivir al sur

9- Ella adivinó

10- La ruta del tentempié

Cómo se hizo la mezcla

El propio Charly contó en una entrevista en ese año cómo habían hecho la mezcla de sonido para el disco. En una nota en la revista “El Musiquero”, explicó lo siguiente:

- ¿Cuáles son las reglas básicas que te ponés cuando mezclás?

- Que se entienda la voz, que se entienda la melodía del tema, que se entienda la letra en lo posible, y que se entienda el ritmo y la base. Después si los teclados quedan un poco atrás, por ejemplo, no me importa tanto. Lo básico es bajo, batería, piano o guitarra, y voz. Aprendí también que hay un cierto límite, es como cuando pintás: no podés meter todos los colores, si metés muchos colores todo se tiene que achicar, si pintás con sólo dos colores, podés usar la mitad del cuadro para cada uno. En la música es lo mismo: tenés que lograr una claridad, que muchas veces se consigue sacando cosas. O en el arreglo mismo, o en el acorde: en vez de poner 50 notas ponés 2 notas, y conseguís el mismo efecto. Todo tiene que sonar como una unidad “.

Revista “El Musiquero” Nro 14. Junio 1987

El recuerdo de Mario Breuer

El ingeniero Mario Breuer, que estuvo detrás del sonido y con quien Charly trabajó en muchos de sus discos, lo recordó este jueves con un texto que publicó en sus redes sociales.

El recuerdo de Fernando Samalea

El baterista y escritor dedicó extensos párrafos a Parte de la religión en sus libros. Aquí, un fragmento de los mismos publicado en sus redes sociales.