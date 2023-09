Tras varios días internados en el Instituto Modelo de Cardiología y una intervención quirúrgica, Carlos La Mona Jiménez ya se encuentra en su domicilio y en buen estado de salud. El referente del cuarteto publicó un video en sus redes sociales en donde comentó sobre su internación pero enfatizó: “Nunca tuve un ACV, gracias a Dios”.

“Nunca en mi vida tuve ACV. Estoy no bien, requetebien. Ese día fui a caminar, porque me habían operado del bazo. Mi ángel de la guarda, que es la Juana, me dice ‘Tenés la boca media cruzadita, a ver hablame'. Y se me iba para allá. Entonces me dice ‘Vamos al Cardiológico’. Yo le digo vamos a la tarde, dejame dormir la siesta. ‘No, vamos ya’, me dice”, comenzó contando.

Vamos, sacamos la radiografía y te venís

Me fui en pijama. Y me dicen a cirugía en cinco minutos. Yo les digo es chiste, ¿no? Y me dicen no, es grave. ¿Qué pasó? La carótida estaba cerrada, entonces por eso fue el mareo, pero nunca tuve ACV.

“Quiero agradecer a todos los medios que estuvieron presentes, a todo el público, los pibes que estaban en la puerta haciendo la cadena de bendiciones. Les quiero agradecer con todo mi corazón. A mi familia, que siempre está presente, a mis hijos, mis nietos, a Juana, que siempre está ahí, al frente. Ya la segfunda familia que es mi público, les agradezco por todo lo que hicieron por mí”, continuó.

Y terminó al estilo Jiménez: “Sacala a bailar, qué querés que te diga. Estoy feliz, beso a todos y nunca tuve CV, gracias a Dios. Llegamos justo, tal vez me podría haber llegado, pero nunca llegó”, dijo La Mona, para después pararse y ensayar uno de sus característicos bailes.

El pasado miércoles 23 La Mona fue internado de urgencia cuando notó mareos y hormigueos en su cuerpo, por lo que en principio desde su entorno pensaron que había sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV).

Sin embargo, con el correr de los horas y tras un chequeo completo, se determinó que tenía una obstrucción del 80% de la arteria carótida y eso le habría provocado un cuadro isquémico.