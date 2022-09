Crece la expectativa para el recital de Pier, que tendrá lugar el sábado 24 de septiembre en Bomberos de San Francisco. Se trata de una de las bandas de rock con mayor convocatoria en San Francisco, con seguidores que llegarán desde toda la región.

Previo al espectáculo, en donde repasarán los grandes éxitos de la banda y algunas canciones del nuevo disco "Mundo en Llamas", el cantante Ramiro Cerezo habló con La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y adelantó detalles del show a la vez que se refirió a la trayectoria de la banda y a las cosas que la inspiran, entre otros temas.

Estuvieron hace unos meses en nuestra ciudad, ¿En qué momento de la banda vuelven?

Volver a San Francisco siempre es una linda posibilidad de reencontrarnos con nuestra gente, así que cuantas más veces vayamos y menos tiempo tardemos en llegar, mejor. Ahora estamos grabando disco nuevo, en realidad ya salió el primer corte "Mundo en llamas". Ahora está por salir el segundo. Creo que va a ser a fines de septiembre y en este en este momento terminamos de preproducir las canciones de lo que va a hacer el disco entero, que calculo que lo terminaremos de grabar entre octubre y noviembre. Va a salir a principios del año que viene. Son 27 años de carrera de de recorrer todo el país de grabar muchos discos, de llevar nuestras canciones a todos lados y eso, haciendo un poco de retrospectiva, es muy gratificante.

Decías que son 27 años haciendo esto, ¿cómo se van renovando las ganas de tocar, de grabar discos?

Siempre aparece un algo, yo le digo una zanahoria que tenemos ganas de alcanzar, la música para nosotros es vital, es fundamental. Pier nos requiere mucho tiempo. Lo digo con total satisfacción, con el paso de los años se convirtió en nuestra profesión, pero por sobre todas las cosas en nuestra vocación la música. Es algo que se fue dando de manera natural. Siempre tenemos algo por hacer con Pier y nosotros gustosos de poder llevarle la música nuestra a la gente.

¿No te cansa la rutina?

Es parte del laburo nuestro, Obviamente es un laburo que tuvimos la oportunidad y la dicha de haberlo elegido y poder vivir de esto, pero es parte de, así que a mí no me molesta. Al contrario, también quiere decir que la gente está interesada en nosotros y eso no es un dato menor. Entonces mínimamente tratamos de responder lo más respetuosamente posible.

Dijiste que cuantas más veces vengan, mejor ¿es por el sentido de pertenencia que tienen con San Francisco?

A veces suena medio reiterativo, pero como dice Mirta Legrand el público se renueva, pero nosotros desde la primera vez que fuimos allá se generó una química muy especial con la ciudad, con la gente y cada vez que vamos sentimos que somos locales y esa localía hace que la fiesta sea aún mayor, por eso te decía, siempre es lindo volver a San Francisco y si lo hacemos más seguido mucho mejor.

En esto del disco nuevo "Mundo en llamas", ¿Qué piensan a la hora de largarse a producir? ¿Qué quieren transmitir a través de la letra y la música?

A mí en líneas generales lo que me ocupa y preocupa hace un tiempo es el tema de la crisis climática, que ya no es el cambio climático, sino que hace un tiempo que ya es una crisis que enfrenta la humanidad y que me parece que es un dato no menor porque realmente estamos pasando momentos de catástrofes muy importantes. Cada suceso, cada hecho que tiene que ver con eso a mí me moviliza. Después por supuesto no dejo de estar presente en lo que sucede alrededor mío, de lo que le sucede a la gente, la situación conflictiva que vivimos, las crisis también que vivimos. mundo en llamas también por ahí es demasiado abarcativo, pero nosotros como país yo desde que tengo uso de razón, estamos siempre viste incendiados. Un poco tiene que ver con eso, pero también el rock and roll tiene esa cosa esperanzadora y motivante que hace que uno más allá de las adversidades pueda salir adelante, que un poco eso es lo que nos pasa a nosotros como personas y como banda. Hemos tenido adversidades inmensas. Las seguimos teniendo, pero cuando uno realmente se propone las cosas desde la convicción y y el sentimiento, insisto, con dificultades, puede llevar adelante su propósito.

¿Sos alguien informado? ¿Ves noticias? ¿Cómo te manejás con la información?

Me interesa, con las redes sociales más o menos, o sea digo no soy un consumidor premium pero estoy al tanto, pero después lo que tiene que ver con las noticias, con lo que pasa digamos la política a mí me interesa. Por ahí la política hoy es una mala palabra, pero bueno, es como todo, hay gente buena, gente mala, hay gente que tiene buenas intenciones, gente que no las tiene. La política de servicio de la gente me parece que es importante que así suceda porque sino sería todo una energía y un quilombo impresionante. El tema es que a veces elegimos mal, me incluyo, y pasa lo que pasa. Pero yo tengo esperanzas de que hay más gente que tiene buenas intenciones de las que tiene malas, y en algún momento esta situación se va a tener que revertir. Es un poco utópico pero no hay que perder la fe.

O sea que hacés una lectura, un análisis de la política, a veces parece que en algunos sectores da lo mismo...

Creo que debe haber gente que realmente usufructúa de su posición trabajando en política, debe haber gente que debe usar a la política en el buen sentido para poder transformar la realidad de la gente, creo que hay de todo, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay gente que está hace mucho tiempo en el mismo lugar. Yo tengo una formación y tengo mi ideología, pero para mí no lo mezclo con mi vocación, pero sí, obviamente no soy un extraterrestre, vivo en Argentina y trato de estar al tanto de lo que pasa, y si puedo comprometerme lo hago.

En cuánto al show ¿Va a haber adelantos del nuevo disco?

Calculo que vamos a tocar las dos canciones nuevas y después una batería de hits, uno atrás de otro.

Entradas

Las entradas para el show pueden comprarse en este link de elvisentradas.com.ar, y de forma presencial en Las Cañitas, disquería Tokoa y maxikiosco El Busca. El precio es de $2.500.

Más información: En fotos: así fue el recital de Pier en San Francisco en 2021.

