El reconocido actor estadounidense Will Smith golpeó al comediante Chris Rock durante la ceremonia de los premios Oscar 2002, tras perder el control y reaccionar ante un supuesto chiste que hizo Rock sobre el corte de pelo de su esposa, Jada Pinkett Smith. El insólito y violento momento fue en plena ceremonia y en el escenario, por lo que fue transmitido en vivo a todo el mundo.

La secuencia, que puso una extraña e inesperada pausa en una gala que se venía desarrollando sin mayores sobresaltos, se desató cuando Rock, que estaba por presentar la terna a Mejor Documental, aprovechó el momento para realizar una broma sobre el aspecto de la actriz esposa de Smith-que sufre de alopecia-, a la que comparó con la protagonista de la popular "G.I. Jane", interpretada por Demi Moore en 1997.

En una actitud que en principio se supuso guionado pero después se supo que fue real, Smith se levantó de su asiento en el Dolby Theatre de Los Ángeles y no sólo le pegó un cachetazo a su colega arriba del escenario, sino que al bajar y regresar su lugar lo insultó dos veces para pedirle que no mencionara el nombre de su pareja.

La transmisión en Estados Unidos silenció parte de la escena, pero otras transmisiones en el mundo captaron la secuencia completa con los insultos posteriores.

Los actores ya habían mantenido una polémica por Jada en 2016, cuando en el marco del movimiento #OscarsSoWhite ("Oscars tan blancos"), que señalaba la carencia de nominados y nominadas afroamericanos y de color en la premiación, la intérprete dio a conocer su intención de boicotear la ceremonia.

"Su esposo Will no fue nominado por 'La verdad oculta'. Lo entiendo. Uno se molesta, No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón. ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por 'Wild Wild West'!", había bromeado Rock, en referencia a la comedia encabezada por el actor que fue pésimamente recibida por la crítica y el público.

¿Qué pasó con Smith y Rock?

Durante su presentación, Chris Rock hizo una broma sobre la esposa de Will Smith (nominado a Mejor Actor), Jada Pinkett Smith, diciendo que esperaba ver la secuela de G.I Jane (1997, “Hasta el límite” en Latinoamérica) debido a que ella estaba rapada. Según contó recientemente la mujer, se cortó el pelo porque padece de alopecia, es decir, caída del cabello.

"Jada te quiero, 'G.I. Jane 2', no puedo esperar a verla", dijo Rock en tono de burla. La cara de la actriz fue elocuente: la supuesta broma no le cayó nada bien. La presentadora de "Red Table Talk" ha hablado abiertamente de su lucha contra la alopecia.

Aunque parecía un momento normal, incluso en un primer momento con risas de Smith, el actor aparentemente observó que a su esposa no le hacía gracia, por lo cual perdió el control, subió al escenario y sin mediar palabra le soltó un golpe en la cara al comediante, quien quedó sorprendido pero mantuvo su rol de presentador.

De inmediato Smith bajó de nuevo a su ubicación en la ceremonia y gritó dos veces: “Keep my wife’s fucking name out your mouth” (Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca), que fue silenciado en la transmisión oficial. En la ceremonia se podían ver caras de confusión pero también se oían risas ya que se creía que era actuado.

Sorprendido por el fuerte cachetazo, Rock dijo “Will Smith me acaba de golpear en vivo”, y después le mencionó: “Fue sólo un chiste de G.I. Jane". Posterior a un silencio incómodo, continuó: “Esta fue una de las mejores noches en la historia de la televisión” y siguió presentando el premio.

¿La pelea de Will Smith en los Oscar fue real?

Si bien en redes sociales el tema estalló de inmediato y muchos consideraron que fue una broma o escena actuada, luego se supo que no estaba guionado.

Videos que circulan en redes sociales muestran a Will Smith en los cortes de la transmisión realmente molesto y hablando con una de sus asesoras. Durante el corte publicitario, el actor Denzel Washington se llevó a Smith hacia un lado del escenario para hablar con él y calmarlo tras el escándalo que protagonizó.

¿Qué dijo Will Smith en su discurso?

Después de todo esto, Will Smith ganó su primer Oscar como mejor actor y dio un discurso de casi seis minutos. Allí pidió disculpas por lo ocurrido, pero dijo que estaba dispuesto a defender a su familia. No mencionó a Chris Rock.

"En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa", dijo. “El amor te hace cometer locuras… Espero que la Academia me invite otra vez”, agregó entre lágrimas.

Rock no denunciará a Smith

Finalmente, Chris Rock no denunciará a Will Smith tras su altercado en el escenario de los Oscar de este año, según informó este lunes el Departamento de Policía de Los Ángeles.