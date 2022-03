Lo que hay que saber de los Oscar: cómo será la ceremonia y cuáles son los nominados

La 94ª edición de los Premios Oscar de la Academia de Hollywood se llevará a cabo este domingo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles y “El poder del perro” se posiciona como favorita con 12 nominaciones.

A la promocionada película de Jane Campion la siguen “Duna”, de Denis Villeneuve, con 10 candidaturas, y “Belfast”, de Kenneth Branagh, y “Amor sin barreras”, de Steven Spielberg, ambas con siete nominaciones.

La categoría de mejor película, el mayor galardón de la noche, no parece tener todavía un dueño seguro y tanto las casas de apuestas como la crítica especializada lo ven como una carrera de dos entre "El poder del perro" o "CODA".

La ceremonia

La gala tendrá lugar el domingo 27 de marzo y tendrá por primera vez desde 1987 a tres personas en la conducción y serán mujeres: Regina Hall (“Shaft”), Amy Schumer (“The Humans”) y Wanda Sykes (“The Other Two”).

La ceremonia estará dividida en tres segmentos de una hora de duración y cada una de las presentadoras conducirá uno de ellos.

Anthony Hopkins, Rami Malek, Uma Thurman y Lily James son algunas de las figuras que entregarán estatuillas a los eventuales ganadores. También Simu Liu, Ruth E. Carter y John Leguizamo, Lady Gaga, Kevin Costner, Zöe Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock y Yuh-Jung, según medios de Los Ángeles.

En un intento por volver a captar la atención del público, la televisación de la gala no mostrará la coronación de ocho categorías, a modo de darle mayor dinámica a la transmisión. Se trata de los rubros mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.

Los participantes que vayan a la gala no deberán presentar un certificado de vacunación contra la Covid-19 pero sí un PCR negativo.

Este año, la gala volverá al Teatro Dolby de Los Angeles, luego de que en 2021, producto de la pandemia, se haya realizado en la antigua estación de tren de Los Angeles para quienes pudieron asistir por los protocolos. De hecho, los nominados europeos aparecieron por videollamada desde sus respectivos países.

Los nominados

•MEJOR PELÍCULA

La lista se completa con "Belfast"; "Drive my car"; "No miren arriba"; "Duna"; "Rey Richard: Una familia ganadora"; "Licorice pizza"; "El callejón de las almas perdidas"; y "Amor sin barreras".

•MEJOR DIRECCIÓN

Todos los cañones apuntan a que la realizadora neozelandesa Jane Campion se convierta este domingo en la tercera mujer en la historia de los Oscar en llevarse el premio por su trabajo en la película "El poder del perro".

También son candidatos Kenneth Branagh; Steven Spielberg; Ryusuke Hamaguchi y Paul Thomas Anderson.

•MEJOR ACTRIZ

La categoría se definirá entre una mayoría de interpretaciones de personajes biográficos, entre los que se destacan los trabajos de Jessica Chastain como la televangelista Tammy Faye Bakker y de Nicole Kidman en la piel de la legendaria comediante Lucille Ball.

Completan la terna Olivia Colman; Kristen Stewart y Penélope Cruz.

•MEJOR ACTOR

El estadounidense Will Smith se posiciona como candidato con más chances para ganar su primer Oscar en el rubropor su interpretación del padre de las tenistas Venus y Serena Williams en el filme "Rey Richard: una familia ganadora".

Competirá con Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch y los ganadores del premio Denzel Washington y Javier Bardem.

•MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Troy Kotsur por CODA

Ciarán Hinds por Belfast

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Jesse Plemons por El poder del perro

JK Simmons por Being the Ricardos

•MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Jessie Buckley por The Lost Daughter

Ariana DeBose por West Side Story

Judi Dench por Belfast

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por El método Williams

•MEJOR GUION ORIGINAL

Belfast

Licorice Pizza

El método Williams

No mires arriba

La peor persona del mundo

•MEJOR GUION ADAPTADO

CODA

Drive My Car

Dune

La hija oscura

El poder del perro

•MEJOR FOTOGRAFÍA

El callejón de las almas perdidas

Dune

Macbeth

El poder del perro

West Side Story

•MEJOR MONTAJE

Dune

El método Williams

No mires arriba

El poder del perro

tick, tick... Boom!

•MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El callejón de las almas perdidas

Dune

Macbeth

El poder del perro

West Side Story

•MEJOR VESTUARIO

El callejón de las almas perdidas

Cruella

Cyrano

Dune

West Side Story

•MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

La casa Gucci

Cruella

Dune

Los ojos de Tammy Faye

El rey de Zamunda

•MEJORES EFECTOS VISUALES

Dune

Free Guy

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Sin tiempo para morir

Spider-Man: No Way Home

•MEJOR SONIDO

Belfast

Dune

El poder del perro

Sin tiempo para morir

West Side Story

•MEJOR MÚSICA

Dune

Encanto

Madres paralelas

No mires arriba

El poder del perro

•MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Belfast: Down to Joy

Encanto: Dos oruguitas

Four Good Days: Somehow You Do

El método Williams: Be Alive

Sin tiempo para morir: No Time to Die

•MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

Fue la mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

La peor persona del mundo (Noruega)

•MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing With Fire

•MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchell contra las máquinas

Raya y el último dragón

•MEJOR CORTO DE FICCIÓN

Ala Kachuu

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

•MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

•MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

(Télam)