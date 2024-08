Netflix anunció que prepara una serie animada sobre Mafalda dirigida por Juan José Campanella, en el marco de una serie de anuncios en relación a las próximas producciones nacionales que estrenarán en la plataforma.

El servicio de streaming hizo el anuncio con un video en el que se ve un mundo con el pelo de la protagonista de las historietas del consagrado maestro del humor gráfico, Quino.

También compartieron una carta del director de "El secreto de sus ojos" y "Metegol": "Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no lo iba a entender. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía. Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaron al diccionario. Pronto ya era uno más de la pandilla".

Y recordó cuando vio a Quino en plena producción de "Metegol": "El maestro Quino vino a visitar nuestra oficina de producción. Había casi 200 artistas de distintas generaciones y para todos nosotros había entrado Dios. Recuerdo que fue ese día que Quino intentó, por primera vez, dibujar con un lápiz digital. Su entusiasmo era el de un chico con un juguete nuevo, hacienda decenas de preguntas. El entusiasmo y la curiosidad del que nunca creyó saber todo".

La serie se realizará con Mundoloco CGI, el estudio de animación más premiado de la región.

Otros estrenos argentinos que prepara Netflix

Ángel Di María: Romper la pared: Serie documental que hace un relato íntimo e inédito sobre la vida y carrera del icónico jugador de la Selección Argentina de Fútbol.

Atrapados: Thriller protagonizado por Soledad Villamil, Juan Minujín y Alberto Ammann basado en la novela “Caught” de Harlan Coben.

División Palermo, temporada 2: Creada y protagonizada por Santiago Korovsky. Ya comenzó el rodaje de su segunda temporada.

El Eternauta: Creada y dirigida por Bruno Stagnaro, escrita por Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, con producción de K&S Films y protagonizada por Ricardo Darín. La serie basada en la icónica novela gráfica llegará a Netflix en 2025.

Envidiosa: Con producción de Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani, la comedia estrena el 18 de septiembre.

En el barro: Un spin-off de El Marginal, creado por Sebastián Ortega, que contará los secretos y adversidades del mundo carcelario femenino. En rodaje.

Love is Blind Argentina: La primera edición local del show de no ficción que conquistó al mundo tendrá su versión argentina. Un experimento social con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi.

Películas hechas en Argentina que llegan a Netflix

Campamento con mamá: Comedia familiar, con Natalia Oreiro, dirigida por Martino Zaidelis.

El hombre que amaba los platos voladores: De Diego Lerman, con Leonardo Sbaraglia en la piel de José de Zer. Formará parte de la Sección Oficial de la 72 edición del Festival de San Sebastián.

Las hermanas fantásticas: Con Sofía Morandi y Leticia Siciliani, dirigida por Fabiana Tiscornia.

No puedo vivir sin ti: Comedia protagonizada por Adrián Suar.

Novedades

27 noches: Adaptación cinematográfica del libro 27 noches, de Natalia Zito, que contará con la producción de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell, y dirección de Daniel Hendler.

Corazón delator: Nueva película de Marcos Carnevale, con Benjamín Vicuña, Julieta Díaz y gran elenco.

Las maldiciones: Una serie creada por Daniel Burman. Drama político basado en la novela homónima de Claudia Piñeiro, protagonizado por Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani.

Películas que llegarán a Netflix tras su estreno en cines

La mujer de la fila: De Benjamín Ávila, con Natalia Oreiro, Alberto Ammann y Amparo Noguera.

Miss Carbón: De Agustina Macri, con Lux Pascal.

Transmitzvah: De Daniel Burman, con Penélope Guerrero y Juan Minujín.

Simón de la montaña: De Federico Luis, con Lorenzo Ferro. Película ganadora del Grand Prix de la Semana de la Crítica en Cannes.