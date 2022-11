El próximo jueves 10 de noviembre, el Museo de la Ciudad será sede de la Expo-Vidrio, una propuesta impulsada por artistas de San Francisco en el marco del Año Internacional del Vidrio.

Dicha exposición estará disponible hasta fines de noviembre y su inauguración se realizará este jueves a las 20.

Desde la organización de la muestra comentaron que la idea de realizar la Expo-Vidrio surge considerando que el vidrio “nos ha acompañado durante siglos, enriqueciendo la calidad de vida de millones de personas como uno de los materiales más importantes, versátiles y transformadores de la historia”.

Asimismo, este 2022 por resolución de la General de las Naciones Unidas se considera el Año Internacional del Vidrio, propuesta que surgió por la iniciativa de la International Comission on Glass (ICG), la Community of Glass Associations (CGA) y el International Commitee of Museums and Collections of Glass (ICOM-Glass) con el propósito de resaltar las múltiples contribuciones de este elemento en la vida cotidiana, como así también destacar su importancia científica, tecnológica, económica, artística y cultural.

Los interesados en recorrer la muestra podrán encontrar obras realizadas por las artistas locales: Jorgelina Agú, Patricia Gilli, Laura Martelli, Silvia Martínez, Silvana Martinuzzi, Alejandra García Morano, Gisela Novello, Mabel Righi y Natalia Santo.