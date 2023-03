Un músico desempleado que vive en la casa de una amiga a la que no le sobra nada. Las necesidades económicas giran alrededor de ambos y alguna vuelta deben buscarle para que la convivencia, que se supone momentánea, sea la mejor.

Por este lado gira "Hecho para Marte", una producción audiovisual netamente local que tendrá su estreno este jueves 30 de marzo, a las 20.30, en el cine Radar y con entrada gratuita.

El corto, que tendrá unos 30 minutos de duración, es dirigido por Andrés Tamganini y el guión fue escrito por Laura Pratto. Los protagonistas son: Claudia Domínguez y Pablo Salvay.

"La idea nació en diciembre a partir de unas ganas que tenían Eric (Flores) y Andrés (Tamagnini) de trabajar con dos personajes de la ciudad como Claudia y Pablo, volverlos personajes de ficción. Ellos tienen un fisic du rol muy especial y ya habían trabajado anteriormente en producciones, Pablo en el clip de Una Tarde Cualquiera para la banda I Giriega y Claudia en un cortometraje llamado El Mono. Tras eso se pensó en una historia propia para ellos", contó Pratto a El Periódico.

Luego de tomar esta decisión se pensó en qué mundo se podía armar alrededor de los protagonistas: "La historia habla de un músico desempleado que es Pablo, quien está viviendo en la casa de una amiga, Claudia, que lo aguanta ahí. Ella vive medio de changas, entonces llega un momento de necesidades, de cubrir cosas de la casa y hace que ella le pida algo de dinero por la habitación que le presta. Entonces le propone anotarse en la agencia de dobles donde ella trabaja que se llama Marte", adelantó la guionista.

Pratto destacó que la producción está completamente integrada por personas de San Francisco y definió el trabajo como "una aventura".

"La trama tiene muchos guiños a la leyenda de Pablo. Es divertido, es una comedia hecha en la ciudad para que las personas tengan la licencia de reírse en el cine. Hay aspectos de la realidad o de los dramas que tenemos que disparan esa risa para desahogar", expresó.

La producción del corto corresponde al Centro Cultural San Francisco. La obra es realizada por los talleres municipales Literario y Teatral, la agencia Marte y el estudio Lotus.

Salvay, el músico que actúa

Uno de los protagonistas es Paul Salvay, músico y guitarrista de la ciudad vinculado al rock, el metal y el blues. Viene de participar en un videoclip de la banda I Griega, pero esta vez su desafío es en un cortometraje: "Me llama la atención que me convoquen, en cierta parte porque no tengo que ver con lo actoral, pero siempre estuve vinculado a la música e interesado por el arte", destacó en diálogo con El Periódico.

El músico indicó que el director buscó un personaje como lo que él es: "Yo no soy un personaje, soy este tipo que ven, con sus particularidades. Siempre me llamó la atención la actuación, pero no me veía o no le presté atención a si podía hacerlo. Cuando lo hice me sentí muy cómodo, me gustó y lo volvería a hacer. Es más, si me convocaran nuevamente haría papeles que me representen a mí, no soy un actor de raza, no podría personificar a un médico, por ejemplo", señaló.

Salvay también aprovechó para invitar a la gente a ver el corto este jueves en el Radar: "Está muy buena la propuesta, es muy interesante y está dirigida a todo público. Es digerible, el argumento se entiende, no te deja dudas. Eso para mí está muy bueno. El laburo de producción también es grande", sintetizó.

Gente de acá

Además de Salvay, Domínguez, Pratto y Tamagnini, participan en escena: Claudio Nausneris, Katy Mastandrea, Gustavo Panero, Pablo Guardiola, Francisco Barberis. La iluminación está a cargo de Eric Flores; dirección de arte, Emma Nicolini; sonido, Jeremías Lobos y dibujo de afiche, Fabián Zaccarías.