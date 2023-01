“El negro” Juan Molinelli regresa a los escenarios y al canto frente al público luego de atravesar casi tres años de distintos problemas de salud. Estuvo al borde del retiro pero amigos y su familia lo impulsaron a volver a cantar sus tangos, boleros y milongas a la gente que tanto lo aplaudió.

Molinelli regresará al escenario de “La Peatonal de la 25” este domingo, en la tercera fecha del exitoso ciclo que organiza la Municipalidad de San Francisco durante el verano.

En diálogo con El Periódico, contó: “Estos años de la pandemia me dejaron mal, tuve problemas de salud y fui dejando de lado la parte musical”.

Por fortuna, aparecieron los amigos y el empuje de su familia para que no abandone su pasión: “Decidí volver y aunque dicen que nadie vive del aplauso, desde que empecé a cantar realmente el aplauso de la gente me motiva y me llena. Así que decidí volver con todo y cuando hablé a la Municipalidad de que volvía a cantar me invitaron a La Peatonal”, comentó.

Varias dolencias y un accidente

En medio de la pandemia, Molinelli atravesó una operación de hombro; estudios del corazón que le detectaron una deficiencia mínima, y por último, trabajando en su profesión como herrero, cortando unas maderas se cortó la mitad del dedo anular de su mano izquierda.

Cuando se veía alejado del canto para siempre, aparecieron los amigos. “Me sacudieron con cosas que me dijeron el “negro” Córdoba y los chicos de Los cuatro rumbos. Me dijeron que no podía dejar cantar porque me debo a la gente y eso me movió. Mi familia también empujó y todos esos alientos hicieron que esas ganas que no tenía resurgieran”, añadió.

A futuro

No sólo se encuentra con ganas, sino que Molinelli también piensa en lo que vendrá, ya tiene planificado un viaje a Buenos Aires donde tuvo contactos con los músicos que acompañaban al desaparecido Cacho Castaña, para organizar presentaciones y de ser posible, una gira.

Además, de su deseo de oficiar como productor y llevar adelante uno de los eventos que supo organizar: “A puro tangos” con la promesa de traer a San Francisco a un reconocido exponente del tango a nivel nacional.

“Son proyecto en los que estoy trabajando y hay que darle forma, pero van encaminados siempre haciendo fuerza para mantener vigente al tango”, resaltó.

Tercera fecha de La Peatonal

Este domingo desde las 20 se llevará a cabo la tercera noche de “La Peatonal de la 25”.

En esta oportunidad formarán parte de la grilla: Silvina Monasterolo, Alma Sachera, Dos Sentidos, Mauro Gómez, Darío Franco, Juan Molinelli, Luciano Acosta y La Súper Banda del Chispa.

El evento se extenderá hasta las 0.30 y, como en cada fecha, se interrumpirá el tránsito vehicular en bulevar 25 de Mayo, entre Alberdi y Pueyrredón, y también en Libertador Norte e Iturraspe.

Habrá el servicio de gastronomía en el sector estará a cargo de la Agrupación “El Matrero” y cocteles de la colectividad cubana. Además, estarán presentes artesanos y emprendedores de San Francisco y la región.