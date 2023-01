Este domingo se lleva a cabo la segunda noche del clásico ciclo que se desarrolla en el centro de San Francisco, “La Peatonal de la 25”, con una nutrida variedad y cantidad de artistas. Entre ellos, se presentará por primera vez en el escenario de 25 de mayo el músico sanfrancisqueño Ezequiel Zanón, que hace poco tiempo regresó luego de más de un año de vivir en Italia.

“Estuve por Italia haciendo ciudadanía y trabajando. Fue un año y tres meses allá en Italia y ahora volví y bueno la música siempre me acompañó, tuve la posibilidad de estar tocando en Torino donde yo vivía y también en Londres, fue una experiencia hermosa”, le dijo Eze a El Periódico.

El músico se manifestó contento de volver, “por la familia, por los amigos y por la música también. Este va a ser mi segundo show en San Francisco, pude armar la banda para tocar en la Peatonal, así que estoy contento por eso, como expectativa está bueno por el escenario, por la convocatoria que hay y para que se escuchen mis canciones y también sumando covers populares para que la gente se lleve una buena impresión y se divierta”, relató.

Grilla variada

Eze Zanón compartirá el escenario de La Peatonal con un nutrido número de artistas como: Mariela del Valle, Laura González, Mariela Cordoño, Par, Fabiana Ledesma, Nilda Vega e Iván y Los Pachangueros.

Con respecto a su experiencia en el extranjero Eze contó: “A mí me siempre me gustó viajar y yo pensaba en algún momento irme a Buenos Aires, pensando en hacer música y en llegar por llamarlo de alguna manera. En esa búsqueda de salir de la ciudad para para experimentar y para crecer en lo personal también y salir de esa zona de confort, que uno le llama porque acá tengo todo, tenía la oportunidad de hacerme ciudadanía, entonces me fui Italia”.

El músico explicó que a través de su trabajo armando muebles tuvo la posibilidad de viajar por el país, ocasiones que también aprovechaba para tocar.

“Lo que sí te puedo decir de esa experiencia es que fue muy buena, siempre autogestionándome y la calle es una buena vidriera para tocar”, explicó y agregó: “Estuve componiendo mucho y estoy trabajando en mi segundo disco, así que la gente este domingo va a poder escuchar varias de mis canciones”.

Por último, el cantautor se refirió a su futuro que también estará en el exterior: “En abril tengo programado viajar a Australia, también para aprender el idioma y para salir esa zona de confort. Estaba bien en Italia, podía escalar en mi laburo y todo, pero se presentó Australia que es un país con muchas posibilidades de trabajo y reditúa mucho, así que decidí ir para allá y llevar mi música también”, cerró.