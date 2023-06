La Feroz, una década con la música: la banda que reúne a toda una familia

A lo largo de diez años, la banda La Feroz logró un destacado recorrido en la noche de San Francisco y la región, instalándose en los eventos donde la familia y amigos buscan divertirse, bailar y rememorar clásicos musicales. Pero también consiguió ganar seguidores con sus temas propios, cargados de ritmo y a la vez de contenido llegando a sonar en algunas ocasiones en las principales radios del país.

Una de las apostillas destacadas de la banda es que mantiene la formación original y que reúne a tres generaciones de una familia.

Eduardo Ruoredda (locución y güira), sus hijos Daniel Ruoredda (voz) y Damián Ruoredda (timbales), Leonardo Peroni (teclados) y Marcos Pagliano (acordeón). Y la gran novedad es la incorporación de Morena Ruoredda, hija de Daniel.

“Este año cumple 15 y decidió dar el paso y formar parte estable como vocalista, sumando más temas en su repertorio. Aunque ella ya está desde el inicio porque con 5 años subía a cantar con nosotros”, comentó con orgullo el líder de la banda, Daniel Ruoredda.

A punto de cumplir 10 años, se preparan para una gran fiesta en el Superdomo de San Francisco y sueñan con seguir captando la región con su música para toda la familia.

La historia del tema que pegó en la radio

Sin dudas la canción de La Feroz que más se popularizó fue “Mi curita cordobés”, homenaje a al santo Gabriel Brochero. Casualmente la canción se presentó en 2016 por una situación en particular que le ocurrió a la familia en la localidad de Traslasierra y fue presentada unos días antes de que el cura “gaucho” fuese canonizado por el Papa Francisco. A partir de eso muchos medios tomaron la melodía como referencia y la noticia de la canción se expandió.

“La canción dedicada a San Gabriel Brochero fue la que más llegó a la gente. La escribí por temas personales y dos días después de presentarla salió la noticia de su canonización. Fue furor en esos días, sonando en todas las radios locales. También en algunas provinciales y nacionales. Hasta sonó de fondo en el noticiero de canal América. Fue increíble”, rememoró.

Sobre la historia de este tema sobre el “Cura Gaucho”, relató: “Antes de 2016 fuimos de viaje a Cura Brochero y la conocí a fondo yendo al museo y todo. Mi papá que es santero no dio mucha importancia al cura, no queriendo ir al museo, no queriendo comprar una remera (ya que él tenía remeras de santos). El último día del viaje fuimos al río y se levantó una tormenta, y al salir del agua se dio cuenta que le robaron la riñonera con llaves del auto y departamento, celular, billetera con dinero y credenciales de su trabajo, y se venía la creciente. La buscamos bajo la lluvia, después de un rato al no encontrarla fue a la Policía a hacer la denuncia y cuando terminó se cruzó a la iglesia y le dijo al cura que si era tan milagroso que le haga aparecer las llaves de la camioneta. Cuando vuelve al lugar yo recibo un llamado de mi abuelo en San Francisco que lo habían llamado para decirle que encontraron la riñonera y estaba en una radio. Recuperó todo, menos dinero y celular. Pero las llaves y credenciales estaban, que era lo más importante. Ahí dije que le iba a escribir una canción al cura”.

- ¿Cómo nace La Feroz?

- Se forma en abril de 2013, después de que se desarma una banda de San Francisco que tenía. Yo formaba parte de esa banda como vocalista y de ahí se desprendieron mi hermano Damián, Leo y Marcos, que son actuales integrantes, y dos más que ya no están. Se sumó mi viejo y otro más. Y comenzamos a ensayar y así poder cumplir uno de mis sueños de tener mi banda.

- A diez años del inicio, si mirás hacia atrás: ¿qué balance hacés?

- Comenzamos como toda banda nueva, golpeando puertas, ya algo me conocían por las bandas en las que participé anteriormente, pero comenzamos un trabajo responsable, serio, y las cosas se nos fueron dando. Hoy puedo decir que es una satisfacción todo lo que vivimos estos 10 años, desde actuar en lugares que siempre soñé, sacar dos CD con sello discográfico, hacer videoclips, sonar en radios importantes del país. Pudimos hacer mucho más, pero siempre de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y laborales.

- Se vienen los festejos, ¿qué tienen planificado?

- El 8 de julio se cumplen 10 años de nuestro debut. Y ese mismo día, este año hacemos una fiesta en el Superdomo, con previa folclórica ya que es previa a fecha patria. Van a actuar academias de danzas folclóricas y el show de Entre Amigos, habrá bufet y cantina y las entradas serán bien módicas. Después va a comenzar la parte bailable con nuestro show, con tres selecciones que la gente va a disfrutar para poder bailar.

- Ahora sacaron nuevo videoclip, ¿qué te genera que tu hija sea parte de la banda?

- More siempre estuvo, desde los cinco años. Hacía el tema "Orgullosa". Después fue haciendo otros. Y siempre que se podía por el lugar donde actuábamos subía y un tema cantaba. Hoy la idea es que sea una de las voces estables a mi lado y juntos sigamos este camino hermoso de la música y la familia, me emociona verla tan grande y escucharla cantar. Ver a mi viejo a su lado, es algo impagable. Además, mi hija Martina con 7 años ya se viene asomando hace varios shows haciendo un tema, y ama la música igual que nosotros.

- ¿Están proyectando nuevos temas o álbum?

- Presentamos dos álbumes en 2014 (A pura garra) y 2018 (Actitud Positiva), fue un esfuerzo grandísimo, ya que hacer las copias y el sello es costoso. Pero como todos sabemos hoy en día la música cambió, ya no salen los CDS, solo van saliendo singles.

- ¿Con qué sueñan?

- Hoy estamos muy limitados por nuestros trabajos, yo más que todo porque cumplo un rol importante dentro de la Policía y amo mi trabajo. Por eso estamos dando muy pocos shows. Pero cuando se da la posibilidad lo hacemos y somos siempre muy bien acompañados por la gente. La idea es seguir siendo conocidos en la región y potenciar la voz de More, que con solo 15 años estoy seguro que va llegar lejos.