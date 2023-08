La falsa muerte de José Luis Perales: estaba de vacaciones con su familia

El reconocido cantante y compositor español José Luis Perales fue víctima este lunes de otra falsa noticia publicada por numerosos medios de comunicación en Argentina y América Latina, que informaron su muerte. Pero era falso y el propio cantante salió a desmentirlo con un breve video: estaba en Londres de vacaciones con su familia.

Medios de distintas partes del mundo informaron la muerte del cantante en base a escuetas informaciones que se replicaron a velocidad de rayo. Incluso en el portal de Wikipedia actualizaron su página como fallecido. En Argentina, Radio Mitre hasta informó las causas de su muerte: un infarto, que no tuvo ya que el artista se encuentra vivito y coleando.

El cantante español, reconocido por emblemáticas canciones como "Un velero llamado libertad" o “¿Y cómo es él?”, se encuentra de vacaciones en Londres, Inglaterra, junto a su familia. "Estamos en Londres cenando juntos. Es completamente falso", contó su hijo Pablo Perales al diario español La Razón.

Qué dijo Perales sobre su falsa muerte

Poco después, el propio artista publicó un video en sus redes sociales y llevó tranquilidad a sus seguidores en todo el mundo.

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un lugar maravilloso donde he pasado unos días con mis hijos y mi mujer. De repente nos encontramos con que alguien, con muy mala idea, ha dicho que me he muerto”, comenzó.

“Y aquí estoy, más vivo que nunca, más feliz que nunca. Y mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Un abrazo muy fuerte para todos. Estamos muy bien”, concluyó, desmintiendo así la falsa información.