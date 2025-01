Hermanos Arias: profesionalismo y tradición en la Peatonal San Francisco 2025

Este domingo la Plaza Cívica volverá a convocar a una multitud en otra jornada de la “Peatonal San Francisco 2025”, que ya tuvo dos noches de mucho éxito.

A partir de las 20, el escenario recibirá a importantes artistas como La Banda del Ángel, Ceci Bessone, Hermanos Arias, María Elena y la Encrucijada, Amoríos y Super León con su Tributo Monero.

En la previa a la presentación, integrantes de los Hermanos Arias visitaron La Mañana de El Periódico por El Periódico Radio para adelantar detalles de la presentación del domingo.

Dayana Arias sostuvo que se encuentran “con mucha expectativas”, más aún teniendo en cuenta que se trata de una “peatonal renovada y con muchos cambios”. “Siempre tratamos de dejar una imagen de profesionalismo, tanto arriba como abajo del escenario, así que estamos con muchas ganas de dejar esa buena imagen que nos acompaña hace tantos años”, reflejó.

En cuanto a la propuesta artística que acercarán, detalló: “Este fin de semana vamos a seguir con una propuesta fiel y firme a nuestras convicciones en cuanto a lo que es el cancionero popular argentino tradicional del repertorio, santiagueño, puntualmente con autores y compositores contemporáneos como Demi Carabajal, Juan Cruz Suárez y los clásicos como los Hermanos Simón, los Hermanos Díaz, los Hermanos Ávalos. Si bien no vamos a hacer muchas canciones porque tenemos un tiempo limitado, tratamos de abocarnos a ese repertorio tradicional siempre manteniendo también la esencia de nuestra propuesta, que es llevar al escenario nuestras composiciones propias, nuestras chacareras, nuestra sambas”.

A su turno, su hermano Martin Arias hizo mención a cómo fue el 2024 para la agrupación y manifestó: “Fue un año de aprendizaje, como digo siempre, y lo hablamos nosotros como grupo. Lo importante es siempre ir aprendiendo, buscando hacer cosas nuevas siempre en lo que nos gusta, la música, el folclore. Lo defino así”.

“Además fue un año en que llegó mi sobrino, así que también lo estoy disfrutando a él y viendo que él se divierte también escuchándonos a nosotros, ya con su bombillo. Uno se siente bien y lo disfruta mucho”, agregó.

Una pasión familiar

Luciano Arias, hijo de Martin y sobrino de Dayana, hizo mención al trabajo en familia dentro de la agrupación folkórica: “Somos una familia muy unida, hay mucha calidez en el hogar, los fines de semana o durante la semana siempre sale un plan para juntarse. Tratamos de compartir tiempo juntos”.

“De eso, y de la hermandad y el amor de la familia nace lo que es también la composición de la música. Mucho de lo que hablan las letras de mi tía Dayana tiene una esencia muy particular en donde conjuga todo eso, la familia, el amor, la calidez. Nuestro material musical viene del amor, de la unión, de todo eso que hace a la familia. Eso hace a nuestra formación como grupo, dos guitarras, dos bombos, teniendo como bandera nuestro folklore que es nuestra característica, el folklore santiagueño, nuestra raíz, estamos muy arraigados a nuestra propuesta”, agregó.

El folklore a los Arias les corre por la sangre, con una fuerte influencia de los mayores hacia los más chicos. “Es algo natural en la familia. Mi abuelo, el papá de mi de mi papá, Dionisio Arias, un viejo gaucho, querido, respetado, así como lo son mis tíos también, así como toda la familia, nos han inculcado esas raíces, el amor por el campo, por la tierra. Uno uno lo va viviendo a diario, aprendiendo, es como un acto natural”, reconoció Dayana.

En eso, también mencionó que tanto Luciano como José Luis, su hermano, nacieron escuchándolos así como ellos crecieron escuchando a sus padres. “Los casettes de la infancia eran de Conjunto Ivotí, Mario Álvarez Quiroga, Los Carabajal, los Manseros Santiagueños, nosotros crecimos escuchando eso y para nosotros fue algo natural”.

"Trabajar en familia es lo que nos ha sostenido durante tantos años, ponernos la camiseta y salir a pelearla contra todo, contra viento y marea, porque como decía Atahualpa Yupanqui “podrán negarte y serán lo anónimo, pero nadie callará tu canto. Nosotros quizás durante mucho tiempo no estuvimos en los escenarios, pero no dejamos el aprendizaje y no dejamos de apostar a esta propuesta tan nuestra y tan característica y es lo que tratamos de llevar adelante”, concluyó Dayana.

Tercera noche de Peatonal

Este domingo, la Peatonal también contará con la la participación de los artesanos de San Francisco, quienes exhiben una amplia variedad de productos artesanales en sus puestos.

La propuesta gastronómica tendrá una vez más platos típicos de las colectividades como la Agrupación Tradicionalista El Matrero, la mexicana y la cubana, junto a la Escuela Municipal de Danzas Folklóricas, además de food trucks.

El ciclo continuará los domingos 2 y 9 de febrero, desde las 20 y hasta la medianoche, con acceso libre y gratuito para el público.