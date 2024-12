La provincia de Córdoba se consolida una vez más como el principal destino de verano para los amantes de la música, la cultura y las tradiciones. Con una amplia variedad de eventos que combinan folklore, rock, humor y gastronomía, la temporada 2025 promete ser inolvidable. Entre las propuestas más esperadas destacan el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y el popular Cosquín Rock, que atraen a miles de espectadores de todo el país.

Además, otras festividades como el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción en San Francisco, el Encuentro Anual de Colectividades en Alta Gracia y el Festival Internacional de Peñas en Villa María ofrecen opciones para todos los gustos, desde lo más tradicional hasta lo contemporáneo.

Estos eventos reflejan la diversidad cultural y artística de la provincia, consolidándola como un punto de encuentro imprescindible para disfrutar del verano. A continuación, se detallan las fechas, precios y medios de pago para cada evento:

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2025

El evento promete una grilla variada con grandes referentes del folklore, la música popular y el cuarteto, combinando tradición, música y jineteada.

Fechas: Del 10 al 20 de enero de 2025.

Del 10 al 20 de enero de 2025. Precios de entradas: Entrada General: $28.000. Las plateas van desde 40.000 hasta 100.000. Jubilados y menores de 5 a 11 años tienen descuentos del 50% en la entrada general, excepto el lunes 20. Menores de hasta 4 años: ingreso gratuito. También hay Espacios Branca y Festival, que van de $90.000 a $120.000.

Entrada General: $28.000. Las plateas van desde 40.000 hasta 100.000. Jubilados y menores de 5 a 11 años tienen descuentos del 50% en la entrada general, excepto el lunes 20. Menores de hasta 4 años: ingreso gratuito. También hay Espacios Branca y Festival, que van de $90.000 a $120.000. Medios de pago: L as entradas pueden adquirirse en efectivo o con tarjetas de crédito y débito. Se ofrecen promociones y financiación con entidades bancarias asociadas, como 12 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa.

as entradas pueden adquirirse en efectivo o con tarjetas de crédito y débito. Se ofrecen promociones y financiación con entidades bancarias asociadas, como 12 cuotas sin Puntos de venta: Numerosos puntos de venta en toda la provincia y en Tucumán, Salta, Posadas, Corrientes, San Luis y Santiago del Estero. Boleterías del Anfiteatro José Hernández, ubicadas en Cleto Peña N°82, Jesús María. Venta online a través de Paseshow.

Grilla completa Festival de Jesús María 2025

Jueves 9 de enero: Sin Límites Folk, Matías Rojas, Santz, Priscila Ortiz y Delmonte.

Viernes 10 de enero: Luciano Pereyra, La Barra 30 años (“La Historia”), Juan Fuentes y Natalia Pastorutti.

Sábado 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Paquito Ocaño, Dúo Coplanacu, Candela Mazza y Cabales.

Domingo 12 de enero: Jorge Rojas, Los Nocheros, El Indio Lucio Rojas, Ahyre, Saypa y Agustina Banegas.

Lunes 13 de enero: Los Tekis, La K’onga, Diableros Jujeños, Kepiano Coroico (con la participación de 600 caporales) y Camilo Nicolás.

Martes 14 de enero: Sergio Galleguillo, Desakta2, Destino San Javier, Loy Carrizo, Los Nombradores del Alba y Camilo Nicolás.

Miércoles 15 de enero: Soledad, Eugenia Quevedo y la LBC, Raly Barrionuevo, Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzadra y Eli Fernández) y Gualicho.

Jueves 16 de enero: Los Manseros Santiagueños, Ulises Bueno, El Indio Lucio Rojas, Los Carabajal, Ceibo y Florencia Paz.

Viernes 17 de enero: Chaqueño Palavecino, Q’ Lokura, Los 4 de Córdoba, Jessica Benavidez y Piko Frank (con Nico Membriani).

Sábado 18 de enero: Abel Pintos, Nahuel Pennisi, Los Tekis, Maggie Cullen y Dale Q’ Va.

Domingo 19 de enero: Los Palmeras, El Loco Amato, Los Trajinantes y La Clave Trío.

Lunes 20 de enero: Luck Ra, Diego Torres, MYA y Valentino Merlo.

Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2025

Este evento, emblema del folklore argentino, contará con una programación que reúne a grandes figuras consagradas y nuevos talentos, celebrando la cultura nacional a través de la música y la danza.

Fechas: Del 25 de enero al 2 de febrero de 2025.

Del 25 de enero al 2 de febrero de 2025. Precios de entradas: Tribunas: entre $15.000 y $21.500. Sectores entre $27.000 y $85.000, según la ubicación y el día.

Tribunas: entre $15.000 y $21.500. Sectores entre $27.000 y $85.000, según la ubicación y el día. Medios de pago: Se aceptan tarjetas de crédito y débito, con posibles promociones y financiación en cuotas sin interés para clientes de bancos asociados. Hay 12 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa y 6 con Naranja X, entre otras promociones.

Se aceptan tarjetas de crédito y débito, con posibles promociones y financiación en cuotas sin interés para clientes de bancos asociados. Hay 12 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa y 6 con Naranja X, entre otras promociones. Puntos de venta: Hay numerosos puntos de venta en distintas ciudades de Córdoba y otras provincias. La venta online es a través de Autoentrada.

Grilla completa Festival Nacional de Cosquín 2025

Sábado 25 de enero: Abel Pintos, Ayre (Consagración Cosquín 2024), Lito Vitale (“Luna Cautiva”), Ángela Leiva, Juan Carlos Baglietto, Julia Zenko y Rodrigo Tapari.

Domingo 26 de enero: Dúo Coplanacu (celebrando sus 40 años, con invitados), Raly Barrionuevo, Bruno Arias, Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Eli Fernández y Cecilia Mezzadra).

Lunes 27 de enero: Los Tekis (celebrando sus 30 años de trayectoria), Facundo Toro (30 años con amigos), Destino San Javier, Guitarreros, Magui Cullen y Los Alonsitos.

Martes 28 de enero: Los Manseros Santiagueños, El Indio Lucio Rojas, Cantores del Monte, Dalmiro Cuéllar, Lázaro Caballero, Marina Cordero y Christian Herrera.

Miércoles 29 de enero: Peteco Carabajal (50 años de música), Suna Rocha, La Callejera, Franco Luciani y José Colángelo, y La Bersuit.

Jueves 30 de enero: Los Nocheros, Los Carabajal, Luciana Jury, Leandro Lovato, Pachi Herrera, Duratierra y La Delio Valdez.

Viernes 31 de enero: Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Yamila Cafrune, Los 4 de Córdoba y Rony Vargas, Juan Fuentes, Natalia Pastorutti y Por Siempre Tucu.

Sábado 1 de febrero: Soledad, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Ariel Ardit, Orlando Veracruz (celebrando 50 años de trayectoria) y Lucio Taragno.

Domingo 2 de febrero: Sergio Galleguillo, La Bruja Salguero, José Luis Aguirre, Emiliano Zerbini y Los Caligaris.

Córdoba se prepara para recibir el verano con tres festivales icónicos que destacan por su diversidad cultural y artística: el Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción en San Francisco, el Encuentro Anual de Colectividades en Alta Gracia y el Festival Internacional de Peñas en Villa María. Cada uno, con su propia esencia, promete ser una experiencia única para locales y turistas.

22° Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción - San Francisco

El Festival de la Buena Mesa combina gastronomía, música y humor en una propuesta que resalta las tradiciones locales y nacionales.

Fechas: Sábado 15 y domingo 16 de febrero de 2025. Grilla completa:

Sábado 15: Los Nocheros, Diego Torres, Emanero, el humor del Mago Black y artistas locales.

Los Nocheros, Diego Torres, Emanero, el humor del Mago Black y artistas locales. Domingo 16: Los Caligaris, Dale Q’Va, LBC y Euge Quevedo, el humor del Mudo Esperanza y artistas locales.

Entradas y precios:

General: $15.000 hasta el 15 de enero ($18.000 luego).

Sábado 15: Tribuna + entrada general: $25.000. Plateas (silla numerada + entrada general): Filas 1 a 5: $60.000.Filas 6 a 15: $45.000. Filas 16 a 25: $35.000.Filas 26 a 36: $25.000. Sector VIP: $60.000 adicionales.

Domingo 16: Campo con entrada general ($15.000) y tribunas ($25.000). Sin plateas. Sector VIP: $60.000 adicionales.

Venta y formas de pago:

Venta presencial en el Centro Cultural San Francisco (horario de 18:00 a 20:00.

Venta online en Edén Entradas.

Pagos con efectivo, tarjeta de débito, MODO y promociones bancarias: Banco Macro: 3 cuotas sin interés. Cordobesa: Hasta 12 cuotas sin interés.

36° Encuentro Anual de Colectividades - Alta Gracia

En Alta Gracia, el Encuentro de Colectividades celebra la multiculturalidad con danzas, sabores y espectáculos para toda la familia.

Fechas: Del miércoles 5 al domingo 9 de febrero de 2025. El predio se ubica en Av. Hipólito Irigoyen 532.

Grilla completa:

Miércoles 5: Pablo Lobos, Pepe You, Negro Juan y Los 33, Camilo Nicolás, entre otros.

Pablo Lobos, Pepe You, Negro Juan y Los 33, Camilo Nicolás, entre otros. Jueves 6: La Barra, Fernando Bladys, Flaco Pailos, Pichuco.

La Barra, Fernando Bladys, Flaco Pailos, Pichuco. Viernes 7: Los Herreras, 4 Cuerdas, Benja Rojas.

Los Herreras, 4 Cuerdas, Benja Rojas. Sábado 8: Rodrigo Lima, Román Ramonda, Juli Cardozo.

Rodrigo Lima, Román Ramonda, Juli Cardozo. Domingo 9: Negro Videla, Juan Fuentes, Magui Olave.

Entrada: Gratuita para todos, hasta agotar capacidad del predio. Personas con discapacidad y jubilados con la tarjeta +60/+65 tendrán acceso preferencial en sectores especiales.

Restricciones: No se permite ingresar con reposeras ni heladeras. Tampoco se podrá reingresar al predio tras la salida, salvo emergencias.

El estacionamiento estará ubicado en el Predio del Ferrocarril: con ingreso por Agustín Aguirre y Av. del Libertador San Martín.

57° Festival Internacional de Peñas - Villa María

El Festival de Peñas de Villa María, reconocido como el “Festival de Festivales”, reúne a los máximos exponentes de la música nacional e internacional en el emblemático Anfiteatro Municipal.

Fechas: Del viernes 7 al martes 11 de febrero de 2025. Grilla completa:

Viernes 7: Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, Los Manseros Santiagueños.

Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo, Los Manseros Santiagueños. Sábado 8: Luciano Pereyra, José Luis “Puma” Rodríguez, J Mena Barón, Los Palmeras.

Luciano Pereyra, José Luis “Puma” Rodríguez, J Mena Barón, Los Palmeras. Domingo 9: Abel Pintos, Jorge Rojas, Ángela Leiva, Destino San Javier.

Abel Pintos, Jorge Rojas, Ángela Leiva, Destino San Javier. Lunes 10: Q’ Lokura, LBC, Euge Quevedo, La Barra, Valentino Merlo.

Q’ Lokura, LBC, Euge Quevedo, La Barra, Valentino Merlo. Martes 11: Luck Ra, La Delio Valdez, La Konga, Emanero, Juli Cardozo.

Entradas y precios:

Viernes 7: Desde $20.000 a $40.000.

Sábado 8 y domingo 9: Desde $27.000 a $75.000.

Lunes 10: Desde $20.000 a $30.000.

Martes 11: Desde $25.000 a $35.000.

Venta y formas de pago:

Venta online en Edén Entradas.

Puntos de venta físicos:Villa María: Ente Villa María Deporte y Turismo (Buenos Aires esquina Costanera). Córdoba Capital: Disquería Edén (Obispo Trejo 15).

Pagos con tarjetas de crédito y financiación sin interés:Cordobesa: Hasta 12 cuotas.Banco Hipotecario y Banco Macro: Hasta 6 cuotas.Tarjeta Naranja: Plan Z y hasta 5 cuotas

Cosquín Rock 2025

La celebración de los 25 años del Cosquín Rock será una ocasión especial para los fanáticos de todas las generaciones.

Fechas: 15 y 16 de febrero de 2025. La venta se realiza por Eden Entradas.

Opciones de entradas y precios:

Abono General: Acceso a ambos días del festival. Incluye entrada a todos los shows y espacios gastronómicos, excepto el espacio Fanatic. El precio es de $250.000.

Acceso a ambos días del festival. Incluye entrada a todos los shows y espacios gastronómicos, excepto el espacio Fanatic. El precio es de Abono Fanatic: Incluye los beneficios del Abono General, además de acceso especial y diferenciado, vista privilegiada de todos los shows y área gastronómica de cortesía. El precio es de $600.000. Menores: $500.000.

Incluye los beneficios del Abono General, además de acceso especial y diferenciado, vista privilegiada de todos los shows y área gastronómica de cortesía. El precio es de Entrada general por día: Acceso a uno de los días del festival. Incluye entrada a todos los shows y espacios gastronómicos, excepto el espacio Fanatic. El precio es de $140.000

Los precios de las entradas varían según la etapa de venta y la ubicación seleccionada. Se recomienda consultar el sitio oficial del festival para obtener información actualizada sobre los costos.

Medios de Pago:

Tarjetas de crédito y débito: Se aceptan diversas tarjetas para la compra de entradas.

Promociones especiales: Por primera vez, se ofrece la posibilidad de adquirir entradas en 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA a través de MODO.

Grilla completa Cosquín Rock 2025

Sábado 15 de febrero: Babasónicos, Airbag, Divididos, No Te Va Gustar, Wos, Dillom, Las Pastillas del Abuelo, Ratones Paranoicos, Mariano Mellino, Popof x Space 92, Julian Jeweil, La Vela Puerca, Los Auténticos Decadentes, El Zar, Él Mató a un Policía Motorizado, Guasones, El Plan de la Mariposa, Conociendo Rusia, Cruzando el Charco, Emmanuel Horvilleur, Los Tipitos, Hilda canta a Charly, Indios, Koino Yokan, Fer Ruiz Díaz, Jóvenes Pordioseros, Los Espíritus, Memphis La Blusera, Turf, Tributo a Pappo (Miguel Villanova, Celeste Carballo, Luis Robinson y Bolsa González), Siddhartha, Leo Rizzi, Lara 91K, Florian, Ryan, DJs Pareja, Polenta, Santi Celli, Claudette King, Inazulina, Claudia Sette y Toya Bagoso, Lupe, Mabel, Yule y Vane Ruth, Gaba, Uma, Marti Death, The Ginger Hearts y Los Mentidores.

Domingo 16 de febrero: Los Piojos, Deadmau5, Nicki Nicole, La Delio Valdez, Skay y Los Fakires, Luck Ra, Las Pelotas, Ca7riel y Paco Amoroso, Peces Raros, Nafta, Bandalos Chinos, Juan Hansen Live, Bhavi, Silvestre y La Naranja, Swaggerboyz, Vapors of Morphine, Massacre, Winona Riders, Zoe Gotusso, La Chancha Muda, Fer Ruiz Díaz, Blair, Piti Fernández, Wayra Iglesias, Rosa Profunda, Javiera Mena, Ale Kurz, Ivan Singh & Sheryl Youngblood, Manu Martínez, Sol Ortega, Sivinski, The Rithim Gamblers, Genitallica, J Catriel, Los Búfalos Sedientos, Maia Dros, Daniela Milagros, Hijo de la Tormenta, Vinocio, Pampa, Sol Bassa, Cindy Coleoni Band, Marlene Suchy & The Super Sax, K4, César Valdomir Blues Band, Mari Pole ft. Nico Raffetta, Fonso y Las Paritarias, Papi Chimi Romero y Brossoul.