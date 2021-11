Facundo, el joven de Altos de Chipión llegó a la final de Bake Off

Este domingo se produjo la gala de semifinales de Bake Off Argentina, en la que los cuatro participantes que llegaron a esta instancia compitieron por los dos lugares disponibles para la definición de certamen. En esta instancia, Kalia y Emiliano fueron eliminados, en tanto que Facundo (El joven de Altos de Chipión) y Charlie lograron el ansiado pase a la gala definitiva.

Al inicio de la gala, los pasteleros recibieron la tarea de realizar tortas distintas: una postre rogel, una torta charlotte y una apple pie en tan solo dos horas y media. Con la maestría que adquirieron a lo largo de las cuarenta galas anteriores, los cuatro participantes llegaron a tiempo para que Dolli Irigoyen, Damián Betular y Pamela Villar pudieran degustarlas, publica Ciudad Magazine.

En este punto, el jurado señaló algunas fallas técnicas que cometieron Kalia y Emiliano, en tanto que halagaron las tortas que prepararon Charlie (29) y Facundo (25), que resultaron elegidos como los respectivos finalistas, tal como anunció Paula Chaves.

“Estoy emocionado, sin palabras. La verdad es que nunca me imaginé estar en la final de Bake Off. Impensado, pero feliz”, dijo Charlie tras ser elegido finalista gracias a una torta en la que reflejó la historia de su Río Gallegos natal. “Gracias, estoy re contento”, llegó el cordobés, que estudia ingeniería industrial y es campeón provincial de natación, antes de quebrarse por la emoción.

¿Quién es Facundo?

El joven Facundo Tarditti oriundo de Altos de Chipión forma parte de la edición 2021 como participante y aspira a convertirse en “El Gran Pastelero amateur del país”.

Semanas atrás, su hermana Florencia contó a Radio República como llegó a la competencia. “Siempre le gusto la pastelería, le ayudaba a mi abuela que hacia siempre postres, luego le siguió mi mamá y él siguió ayudando. Hacia postre para nosotros y para los amigos”, relató Flor. Salió la promoción del concurso, se anotó y lo llamaron. Estuvieron en Buenos Aires haciendo una evaluación, se vino a Chipión y lo llamaron para avisarle que había quedado seleccionado.





En su presentación “Facu” contó que su pasión era la natación, incluso aseguró tener varias medallas.



“Siempre hizo todos los deportes, hizo natación compitió y ganó en torneos provinciales y cuando fue más grande que no podía entrenar tanto se anotó para competir en aguas abiertas y siempre con buenos resultados”, dijo Flor confirmando que “la marquise es la torta con la que su hermano se luce”.



“Acá Chipion es una revolución”, aseguró Flor que se juntó con toda la familia para ver el primer programa. “Para nosotros cada programa es una sorpresa porque por contrato no nos puede contar nada de lo que pasa en la competencia“, dijo Flor.



Feliz por su hermano, admitió que “para nosotros ya ganó, por estar allá y participar. Le dijimos que disfrute porque esas cosas duran poco”.



Facu es estudiante de ingeniería y está casado con una joven de Altos de Chipión.



“Para un pueblo como el nuestro tener a alguien en un programa de televisión es algo que no pasó nunca, esperamos que le vaya bien y disfrute”, expresó Flor.