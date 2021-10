Tras las históricas celebraciones por su cumpleaños 70 en el Centro Cultural Kirchner y el Teatro Colón, Charly García no detiene las grabaciones de su nuevo disco, que ya contó que se llamará "La lógica del escorpión". Y según anticipó la cantante Rosario Ortega, que forma parte del grupo del genial artista, saldrá a la luz en los primeros meses de 2022. Además, dijo que antes se estrenarán algunas canciones.

¿Cuándo será el lanzamiento del nuevo disco de Charly García? "Para dentro de cuatro meses, primero van a salir unos adelantos de unos temas", respondió la cantante al ser consultada por el sitio Farándula Show a la salida de la celebración privada por el cumpleaños del artista el pasado sábado en el Hotel Faena. Es decir, que según anticipó la cantante el lanzamiento sería aproximadamente en febrero de 2022.

También le preguntaron si se venían próximas giras con Charly. "Todavía no, veremos", dijo Ortega.

Otro de los músicos más allegados a Charly, Fabián "Zorrito" Quintiero, aseguró en declaraciones a Radio Con Vos que el nuevo disco está "bastante avanzado".

"Es un disco que él lo empezó hace muchos meses, de manera artesanal, no de manera habitual. Es ir al estudio todos los días y grabar, grabar. Él y el técnico, nada más. Después, se van sumando algunos que graban una voz, una batería, un bajo o una guitarra. Él lo vino haciendo cuando no se podía hacer nada, aprovechó el tiempo muerto que tuvimos todos con la pandemia. Lo fue haciendo desde ese momento, demostrando también que es un tipo que se levanta y ya es Charly García. Nunca deja de ser ese artista. Siempre está en el proceso creativo", contó Quintiero, que tuvo un papel destacado en las celebraciones como banda estable de los conciertos en el CCK.

Justamente Quintiero compartió una foto de Charly grabando el lunes 26 de octubre, a menos de dos días de los históricos conciertos por el cumpleaños.

"La máquina de ser música jamás duerme en los laureles que supo conseguir. La máquina produce a diario. Un concepto constante. Esta tarde en el estudio grabando sobre una lógica y brindando con espumante con un escorpión por el merecido consenso. Era hora Argentina. Es ahora.", escribió en su perfil de Instagram.

Por otra parte, en grupos de fans se García se conoció en los últimas días una presunta lista de temas que tendrá el disco, aunque se aclara que no están en orden. Se desconoce su procedencia.

1 - “Chica asesina”

2 - “Eterna juventud”

3 - “No te abatas” (Grabada para Random; descarte)

4 - “Con 9 alcanza” (Estrenada en 2005)

5 - “Sádico” (Estrenada en 2019)

6 - “Vas a volver”

7 - “Dream into Your Bed”

8 - “In the Street Again”

9 - “Me aburre ese hombre"

10 - “El club de los 27” (Parte de la letra citada en la carta a Maradona)

11 - "96 Tears" (cover)

12 - "Estrella de Rock" (cover)

13 - "Yo Ya Sé"

14 - "Aquella Medicina" (Estrenada en 2010; en el año 2006 ya existía)

15 - "Te Estoy Llamando" (en español; la original, en inglés usada para la obra de Gustavo Masó)

16 - "Pagarás con Interés" (Estrenada en 1999)

17 - "El Chico de Fin de Semana" (cover; de 1997, grabada con Nito en 2010 y regrabada)

18 - "A Lo Mejor" (existe una versión con Ana Cámera)

19 - "Agujero en el Pie" (la tocó en 2017)

20 - “Iglesia” (Ya publicada con Pettinato en 2020 con el nombre "Ipad Church Number 9"; probablemente instrumental).