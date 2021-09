El 14 de febrero pasado, Día de los enamorados, Abel Pintos publicó el video de la propuesta de casamiento que le hizo a su pareja, Mora Calabrese . “Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días ”, escribió junto a la filmación.

La pareja está junta desde hace siete años y en octubre pasado se convirtieron en padres de Agustín. Ahora, y según se pudo confirmar por un posteo del cantante en las redes sociales, los enamorados dieron el sí. “Sábado para siempre. Te amo @moracalabrese ”, expresó Abel junto a una serie de románticas postales de lo que fue la íntima ceremonia y posterior festejo.

“Se casó Abel Pintos y Mora Calabrese por civil en Resistencia (Chaco), fue en la casa de la madre de Mora. ¡Felicidades! Luego viene la fiesta en Buenos Aires”, escribió en Twitter la panelista de LAM, Andrea Taboada.

Recordemos que la pareja se mudó a Chaco poco antes del nacimiento de Agustín. En su momento, explicó los motivos del cambio en diálogo con Hablemos de otra cosa: “Lo que sucedió es que vivíamos en Pilar, al norte de la Provincia de Buenos Aires, y estábamos lejos de las dos familias, no teníamos a nadie realmente cerca. Yo quería que ella también tuviera otro tipo de contención, amigas, familia, con Guillermina, la hija de Mora. Ahí me di cuenta que me sentaba muy bien estar en esa ciudad chaqueña”.

Luego del civil, el cantante y su ahora esposa harán una fiesta el próximo sábado 25 de septiembre en una estancia en Cañuelas llamada Villa María. Se trata de un gran campo de más de 74 hectáreas, con parquización diseñada por el paisajista Benito Carrasco.

La casona principal, donde también dieron el sí Luisana Lopilato y Michael Bublé, tiene 11 habitaciones, saunas, piletas y una laguna artificial.