Tomás Barani es cordobés, tiene 20 años y sorprendió a todos los jurados de La Voz Argentina con una versión muy particular de un clásico de Michael Jackson. Tras su presentación, la Sole, Mau y Ricky, Lali y Montaner lo eligieron para su equipo.

Tomás interpretó “Billie Jean” del Rey del pop y lo hizo de una manera tan diferente que provocó que todas las sillas dieran la vuelta. Pero, fue Lali quien logró convencerlo, menciona Canal C.

Finalmente y tras la elección, la ex Casi Ángeles completó: “Tomás me sorprendió e hizo una versión super personal y versatil. Todo su combo me pareció diferente y copado”.