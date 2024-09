El Centro Cultural San Francisco será escenario de dos eventos musicales interesantes, por un lado, este viernes tendrá lugar el cicle Confesiones con la presentación de Noelia Recalde y el sábado, se presentarán ante el público la primera muestra del taller de contrabajo que brinda el municipio.

Esta noche, a partir de las 21, tendrá lugar una nueva edición del Ciclo Confesiones con el espectáculo de Noelia Recalde: dueña de un estilo personal, sin etiquetas, nos entrega canciones que aportan un nuevo punto de vista a la escena musical. Por primera vez en San Francisco, en el marco del ciclo de concierto íntimos Confesiones, que se viene desarrollando en el Centro Cultural San Francisco.

La apertura musical estará a cargo de Marita Sánchez y Maxi Bosio, Ernestina Elorriaga realizará la lectura de poesía y la perfumista será Karina Herrera.

Noelia Recalde es una destacada compositora, cantante, guitarrista y productora cultural oriunda de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Cantante y guitarrista autodidacta desde los 9 años, comenzó a realizar composiciones propias a partir de los 14 y un año más tarde inició sus presentaciones en vivo.

Ganadora en los Premios Gardel 2023 como Mejor Nuevo Artista. Ha tocado y grabado con diferentes músicos del país y el extranjero. Compuso música para obras de teatro, series de TV, radio y documentales. Actualmente se encuentra desarrollando Método Creativo, un proyecto que alienta la inspiración y la práctica de la creatividad, en dinámica virtual y presencial para grupos. Realiza arreglos vocales, coaching de grabaciones y está en pleno desarrollo de su camino artístico.

Muestra de taller de contrabajo

Este sábado a partir de las 20:30, se realizará la Muestra del Taller de Contrabajo. Allí se presentarán Antonela Rolando, Lourdes Carubelli, Jeremías Marcolini, Lucas Chiappero y Santiago Ahumada. La audición estará a cargo del músico contrabajista Prof. Andrés González, y contará con la Prof. Gabriela Córdoba como pianista acompañante.

El programa contempla la presentación de dúos como In Space (Belwin-Libro 1); Lightly Row (Essential); Guillermo Tell Arrangament (Essential); obras contrabajo y piano como Minuet Hugo Schlemuller; Etude Nº 1 Franz Simandl y Concerto in d Carl Ditters von Dittersdorf.

Se invita al público en general a disfrutar de esta muestra. La entrada es gratuita, sujeta a capacidad de sala.