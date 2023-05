La empresa YPF pone a la venta, a través del sitio especializado en remates y subastas Narváezbid, varios vehículos por renovación de flota. La subasta estará abierta hasta el próximo miércoles 17 de mayo a las 14 horas y se podrá participar en ella de modo online. Las unidades subastadas se encuentran en distinto puntos del país como puede ser Santa Cruz o distinto partidos de la provincia de Buenos Aires como San Fernando o Esteban Echeverría.

La petrolera nacional saca a remate un total de 41 unidades entre las que los interesados pueden encontrar camionetas Pick Up, autos tipo Sedan y hasta Sola y Brusa Semirremolque, es decir los remolques en los que los camiones transportan el combustible. En cuanto a las marcas la gran mayoría son de la marca Ford, pero también hay autos Volkswagen y Chevrolet.

El lote más barato es el 1095, que contiene Ford Sedan 4 Puertas Focusexe Style 1.6L Nafta, Año 2013 con un base de $939.815,51. El otro auto en puja que aún se encuentra por debajo del millón de pesos es un Chevrolet Sedan 4 Puertas Cobalt 1.8 N LTZ, Año 2014; actualmente presenta una oferta de 998.263,80. Para superar la actual oferta alcanza con 1.018.263,80, que es la oferta sugerida por el sitio narvaezbid.com.ar. Ambos vehículos se encuentran ubicados San Fernando, al norte de la provincia de Buenos Aires.

Lo más particular que presenta esta subasta son los 3 Sola Y Brusa Chasis Semirremolque 06819SM/2D-03, Año 2003, los clásicos remolques que utilizan los camiones que transportan combustible por las rutas del país. Éstos presenta un valor base de 1.517.250 pesos. Dos de las tres unidades ya tienen dos ofertas de interesados. Para pujar por los dos remolques que ya tienen interesados se debe ofertar $1.537.205, que es el valor sugerido por el sitio web especializado.

Con respecto a las Pick Up, la opción más barata es una Ford Pick Up Ranger DC 4x4 XL Plus 3.0L D, Año 2008, con un kilometraje aproximado de 293 mil kilómetros. Ésta camioneta en un estado de conservación regular presenta un precio base de $1.355.063. La unidad se encuentra actualmente en la provincia de Santa Cruz.

Como es habitual en este tipo de subastas cada unidad se encuentra en lotes separados para poder pujar por ellas de manera individual.

¿Cómo participar?