La vicepresidenta Victoria Villarruel reflotó la polémica del aumento a los legisladores y consideró que tanto senadores como diputados "no ganan bien", por lo que afirmó que el incremento "se debería haber dado".

La titular del Senado brindó su primera entrevista al canal TN desde que asumió su rol y luego de la difusión de diferencias internas con el Presidente y parte de su entorno tras el tratamiento del megadecreto presidencial, el cual fue rechazado la semana pasada en el Senado. Acerca de la suba de las dietas de diputados y senadores semanas atrás que despertó polémica, expresó: "Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, promulgar y derogar leyes, es la persona que va a representar a las provincias en el caso del Senado y al pueblo argentino en la Cámara de Diputados".

"Tienen que ser retribuidos en forma digna", aseguró. "Si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos. Solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás", agregó.

"Para mí tienen que ganar bien. No ganan bien", apuntó y marcó como ejemplo que "Cristina Kirchner como pensionada gana más de siete veces lo que gana un senador, que gana menos de 2 millones".

"No me parece bien tampoco lo que ganan los jubilados", dijo Villarruel. "No estoy de acuerdo en seguir equiparando para abajo", argumentó.

En ese sentido, la vicepresidenta, remarcó: "La función que les estamos entregando es vital Todos tienen que ganar de acuerdo a la función y responsabilidad que tienen. El aumento se debería haber dado".

"Di marcha atrás porque me lo dio el presidente y él es el presidente de la Nación", explicó y agregó que "el aumento que se les dio estaba por debajo de la inflación".

Así, mencionó lo que le dijo Milei para que diera de baja el aumento a legisladores: "Dado que el pueblo argentino estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para sostener esto, la clase política también tenía que acompañarlo aún en desmedro de la responsabilidad que les está dando el pueblo argentino".

No apoya la modificación de la ley de Seguridad Interior

Por otro lado, la vicepresidenta expresó su desacuerdo con la propuesta anunciada por el ministro de Defensa, Luis Petri, acerca de modificar la ley de Seguridad Interior para ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en casos de terrorismo, como el ocurrido recientemente en Rosario.

“No estoy de acuerdo. La función de las FFAA no es combatir a los civiles, creo que había quedado claro con el tema de los ‘70. El narco, para el derecho, es un civil”, apuntó y argumentó: “En los ‘70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que los combatieron? Presos”.

Y explicó que con la legislación vigente si un agente del Estado lucha contra el terrorismo “el plexo legal no lo permite” ya que “los militares solo pueden combatir dentro de nuestro país ante una una declaración de sitio o ante un enemigo estatal del exterior”.

La vicepresidente señaló que en caso de modificarse la ley, el Estado debe respaldar las acciones de las Fuerzas Armadas y asumir la responsabilidad por las decisiones tomadas.

“Pobre jamoncito”: el curioso apodo a Milei

Tras una semana de máxima tensión y reconciliaciones en la Casa Rosada, la vicepresidenta describió cómo estaba su relación con Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

Sobre la funcionaria, la tildó de tener “fuerte carácter”, “al igual que ella”. Y entre risas, la titular del Senado comentó: “Las dos queremos a Javier y las dos somos brava. Nos llevamos bien. Y en el medio está Javier, pobre jamoncito", lanzó entre risas en referencia al jefe de Estado,

Senadora que contrató a toda su familia

En otro tramo de la nota, Villarruel habló de lo ocurrido con Vilma Bedia, senadora de La Libertad Avanza, quien generó polémica tras haber contratado a numerosos miembros de su familia para trabajar en el Senado. Sobre esto, dijo: “Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa”.

Y agregó: “El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia”.

“Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella", completó Villarruel.

Rechazo al juez Lijo

La vicepresidente sorprendió también al revelar que se enteró por los diarios de la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y tomó distancia de la propuesta.

Recordó que no le gustó su actuación en una causa puntual: la del asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci por parte de Montoneros, que el magistrado federal tiene en su despacho.

“No lo conozco, pero no me gustó cómo actuó en la causa Rucci”, dijo la vicepresidenta sobre el juez postulado por Javier Milei a la Corte.

Pero, además, dio a entender que, dado que la vacante a ocupar en la Corte es el de la jubilada jueza Elena Highton de Nolasco. Villarruel preferiría una mujer en el máximo tribunal.

“No me enloquece -evaluó la postulación-, dado que era una banca de una mujer me hubiese gustado una mujer, una catedrática, una jueza. Hay mujeres que son muy eficientes”.

Acerca de si fue consultada por la selección de postulantes a la Corte, respondió: “No, me enteré por los medios”.

Con información de Noticias Argentinas / La Voz.