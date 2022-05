Las notificaciones de coronavirus aumentaron esta semana respecto de la anterior, aunque a un ritmo menor, en tanto que las internaciones en terapia y las personas fallecidas dejaron de descender, analizaron especialistas, mientras que desde el Ministerio de Salud señalaron que "hay un aumento muy importante de casos" pero "en una situación totalmente distinta" por la amplia cobertura de la vacunación.

"Si ordenamos los casos según la fecha de inicio de síntomas, se observa un salto en la semana del 8 al 15 de mayo (4.445 promedio diario) respecto de la semana anterior (que había un promedio diario de 2.417)", señaló a Télam el físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga.

Y añadió que "sin embargo, esta semana que pasó (del 15 al 21 de mayo) los casos se mantienen en un promedio diario 4.090, aunque seguramente esto no implique un descenso real porque seguro se notificarán casos de esta semana durante la próxima".

Si solo se observa por fecha de notificación, es decir, tal como se informa en el reporte, los casos de esta semana informados por el Ministerio de Salud fueron 43.487, lo que representa un 27,9% más de casos que el domingo pasado (33.989).

Es decir que visto por fecha de notificación, si bien hay un incremento, también hay una desaceleración del crecimiento, ya que el aumento de la semana del 8 al 15 de mayo había sido del 92,61% respecto de la semana del 1 al 7 (17.646). "En todas las jurisdicciones los casos siguen subiendo, aunque impresiona que a menor velocidad; esto puede implicar que no estamos lejos del máximo", señaló Aliaga.

En relación a la cantidad de personas fallecidas, el especialista calculó que hay un promedio de 40 muertes por semana (entre 3 y 4 por día ordenados por fecha de fallecimiento), y "es una cifra que dejó de bajar hace semanas, veremos si cuando cargan fallecidos atrasados no aparecen más de estos últimos días".

También hay un muy leve aumento en las internaciones en las UTI de personas con Covid: la semana del 8 al 14 el promedio eran 296 mientras que esta última semana (15 al 21) fue de 303.

"Si bien la diferencia es muy poca, al menos lo que podemos ver es que dejó de bajar", sostuvo. Y explicó que "se trata de un comportamiento ya conocido de la dinámica de la pandemia: primero aumentan los casos, a los 15 o 20 días las internaciones, y otros 15 o 20 días después las personas fallecidas", describió Aliaga, quien recordó que "las vacunas lo que hicieron fue, justamente, que la proporción de personas internadas y fallecidas respecto de las contagiadas sea mucho menos que en las olas anteriores".

En el mismo sentido, el contador Martín Barrionuevo describió que "tuvimos una semana de menor crecimiento de casos, que también puede haber estado influida por el feriado, lo que siempre afecta el testeo y la notificación". "Aún así, también vemos que la positividad (confirmados sobre testeos) en la Ciudad de Buenos Aires tiende a estabilizarse, en más de un 30%; similar a la media nacional; en el resto de las jurisdicciones aumenta; hay que ver si es una tendencia en el próximo reporte", sostuvo.

En relación a la cantidad de fallecidos, Barrionuevo también observó un "cambio de tendencia en los fallecidos, con leve tendencia al crecimiento". Por su parte, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, indicó hoy a Télam Radio que "estamos entrando en un aumento muy muy importante de casos, pero en una situación totalmente distinta de años anteriores por distintos motivos".

"Por un lado, por las coberturas de vacunación que tenemos no solo de los esquemas iniciales, sino también de los refuerzos, que ahora pasan a ser el eje principal de prevención de enfermedad y mortalidad", explicó.

Y, por el otro, "tenemos un virus que es mucho más transmisible, que es más transmisible incluso que el que circuló en febrero, entonces (...) se transmite previo a la aparición de síntomas, por ejemplo". "Además, tenemos cocirculación de otros virus respiratorios que antes no teníamos", agregó.

En este contexto, Rearte enfatizó que "hay medidas que van a servir y nos van a ayudar a transitar este invierno de la mejor manera posible: la principal y más importante es la vacunación".

La epidemióloga indicó que "el 90% de las personas que fallecieron son mayores de 50 años, entonces es muy importante que este grupo además del esquema inicial tenga sus refuerzos (el primero y si ya pasaron más de cuatro meses el segundo); eso va a cambiar mucho el pronóstico".

"Por otro lado, como es un virus tan transmisible, tenemos que extremar las medidas de prevención generales; ante la presencia de síntomas nos tenemos que aislar (sea SARS-CoV-2 o no) y no hay que esperar el resultado del test, si uno se siente mal no tiene que asistir a eventos sociales, al trabajo o a la escuela", indicó.

Finalmente, recordó que "la utilización de barbijos y la ventilación son dos estrategias clave para prevenir un poco la transmisión de todos los virus".

Fuente: Télam