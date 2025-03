El jefe de Gabinete Guillermo Francos calificó de “golpe de Estado” la movilización de los jubilados que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso, y aseguró que el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de las fuerzas de seguridad fue “un accidente no previsto”.

“Esta marcha estaba totalmente organizada al grito de ‘que se vayan todos’, que lo que se pretende es una especie de golpe de Estado”, aseguró el funcionario en declaraciones radiales, y sumó: “Hay grupos de la política que intentan desestabilizar al Gobierno que viene dando señales de mejoramiento de la economía desastrosa que dejaron años de gobierno kirchnerista".

En la misma línea, explicó: “Se les ocurrió la original idea de poner barra bravas a tratar de defender derechos de los jubilados y eso generó los disturbios que vimos, la utilización de la violencia como instrumento y posteriormente, la respuesta de la fuerza de seguridad”.

Para Francos, la oposición “no encuentra un elemento para poder cuestionar al Gobierno”, por lo que “busca desestabilizar a partir de la utilización de la violencia". Además, definió que “la represión policial es lo que corresponde para mantener el orden”.

“Cuando se hagan este tipo de manifestaciones van a ser reprimidos de la manera que corresponde. Hay un protocolo que dice cómo debe manifestarse la gente, no pueden empezar a piedrazos rompiendo todo, dejando un tendal de daños en la ciudad para hacer una manifestación”, advirtió.

Pese al saldo de 21 heridos, que incluye al fotoperiodista Pablo Grillo, quien fuera gravemente herido por las fuerzas de seguridad mientras se encontraba trabajando en la zona, el titular de ministros sostuvo que son "consecuencias desgraciadas" que se generan en “este tipo de episodios lamentables".

“Es un hecho muy lamentable. No puedo más que efectuar este comentario porque no conozco los detalles. Por supuesto, trataremos de esclarecer el hecho y ver”, manifestó, y sumó: “Es cierto que este tipo de episodios a veces generan esta consecuencia de estos accidentes no previsto”.

Según relató el funcionario, “la policía no le tira a una persona una lacrimógeno, le tira para que caiga y genere la salida para desconcentrar”, por lo que en ese contexto, “a veces puede pasar que una situación de estas genere un accidente lamentable”.

“Habrá que hacer la investigación y ojalá que se pueda dar la recuperación de la persona herida”, pidió al tiempo que reafirmó la permanencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cargo, a raíz del pedido de la oposición que pide su renuncia.

Tras la solicitud de Unión por la Patria de correr a la funcionaria, el libertario respondió que “el pedido no tiene sentido” y planteó que no se trató de una manifestación pacífica. "Jubilados prácticamente no había, era una presión de un sector de bárbaros, activistas políticos que iban con la intención de generar el caos. Fueron reprimidos como corresponde por las fuerzas públicas, no se puede dejar que avance eso sin ningún control”, reiteró.

Fuente NA