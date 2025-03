Provincia financiará con recursos propios la obra de la autopista 19 y evalúa crédito internacional

El Gobierno de la provincia de Córdoba destinará fondos del superávit fiscal para completar la autopista de la Ruta Nacional 19, una obra postergada por más de 50 años. Además, analiza la posibilidad de acceder a financiamiento internacional con aval del Gobierno nacional para complementar la inversión.

Así lo informó el ministro de Vinculación Comunitaria, el sanfrancisqueño Daniel Pastore, en diálogo con La Mañana de El Periódico Radio (FM 97.1): "Inicialmente la obra comenzará con fondos provinciales, con recursos generados a través del superávit fiscal que tiene la provincia de Córdoba, garantizamos el comienzo de la obra", explicó.

No obstante, adelantó que podría complementarse con financiamiento internacional: "Se abren algunas posibilidades de complementar el financiamiento con créditos internacionales, de hecho, esta autopista tenía un crédito del BID que no fue finalizado porque se suspendieron los desembolsos porque no se terminaba la obra. Podría haber alguna posibilidad de retomar ese crédito o algún otro”, manifestó.

Según el ministro, “Córdoba tiene un muy buen récord en materia de cumplimiento de sus obligaciones internacionales y hay mucha oferta de créditos para la Provincia, así que el financiamiento o por vía de recursos eh propios o por vía de financiamiento internacional está garantizado y poder terminar la obra en el en el plazo que está determinado, que son 18 meses”.

A su vez, Pastore indicó que la Provincia podría acceder al financiamiento externo con el aval del Gobierno nacional. "Si accediéramos a créditos internacionales, ahí necesitamos del aval de Nación y tenemos el compromiso de que se nos va a otorgar", afirmó.

El proyecto está dividido en tres tramos y demandará una inversión de 167 mil millones de pesos. "El tramo que va de San Francisco hacia Jeanmaire se dividió en dos, de 16 y 17 kilómetros cada uno. Y el tercer tramo es el que va de Tránsito a Arroyito", detalló.

"Monumento a la vergüenza"

Durante la entrevista, Pastore destacó la importancia de la obra y cuestionó la falta de inversión nacional en infraestructura para la región. "Esto es un monumento a la vergüenza. Imaginate que el gobernador Llaryora no había nacido cuando en el año 1971 el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse en San Francisco anunció y prometió la construcción de la autopista que uniera Santa Fe con Córdoba, y han transcurrido 53 años y eso todavía está inconcluso", expresó.

El ministro subrayó que la obra "debería haber sido realizada por los gobiernos nacionales sucesivos a lo largo del tiempo", pero que finalmente será la provincia de Córdoba la que la lleve adelante. "Martín hoy es gobernador de la provincia de Córdoba, a través de una gestión donde el orden fiscal le ha permitido generar los recursos para mantener un nivel de obra pública importante", aseguró.

Beneficios y seguridad vial

Pastore destacó que la finalización de la autopista ruta 19 traerá beneficios en seguridad vial y logística. "Esta es la ruta de la muerte, como dice Martín. Cuando se hizo la presentación, el ministro Fabián López mostró estadísticas: la Ruta 19 está al tope de accidentes, aun teniendo una buena parte como autopista, y también al tope en la proporción de muertes en accidentes viales", indicó.

Además, resaltó la importancia de la obra para la economía regional. "Es un corredor productivo muy relevante, va a mejorar la transitabilidad, va a reducir los costos del transporte de toda la mercadería que genera nuestra región", afirmó.

Por último, el ministro se refirió también a la relación institucional con el Gobierno nacional y a las diferencias en el enfoque sobre el rol del Estado. "Nosotros tenemos un diálogo institucional correcto con Nación. Tenemos coincidencias en apoyar medidas que tengan que ver con el orden fiscal, con el ordenamiento de la macroeconomía y con la seguridad. Luego, tenemos serias diferencias en lo que significa el rol que le asignamos al Estado", sostuvo.

En ese sentido, criticó la falta de inversión en infraestructura por parte de la Nación y destacó el esfuerzo de la provincia por continuar con las obras. "El Gobierno nacional dejó de hacer obras, dejó de prestar servicios, abandonó todas esas áreas que son responsabilidades del Gobierno nacional, pero las necesidades permanecen", afirmó. Y concluyó: "El Gobierno no hace obras, no presta servicios, pero sigue cobrando los impuestos, y esa es la discusión que se viene".