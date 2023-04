En el marco de la reunión de la Junta Nacional Ejecutiva del Partido Demócrata Cristiano desarrollada este jueves en Buenos Aires, las autoridades del partido recibieron al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y aprobaron por unanimidad una resolución en la que lo invitan a ser precandidato a Presidente de la Nación.

La presidenta de la Junta Nacional partidaria, Nancy Alberione, estuvo a cargo de la apertura del encuentro, luego habló el secretario de Organización, Juan Brügge.

En la reunión, en la que el gobernador Schiaretti habló de su visión del país y de la necesidad de un armador antigrieta, para hacer que Argentina sea un “país normal”.

Luego de exponer sobre la generación de trabajo e inclusión laboral, el Gobernador enfatizó que “no hay porqué entrar en la discusión ideologista, más que ideológica, que por un lado dice que el Estado debe fijar todo, hasta el precio de una golosina, y por otro, que indica que el Estado debe desaparecer, que es lo que expresan los dos polos de la grieta”.

“De esa trampa tiene que salir la Argentina. Esta discusión no se da en otras partes del mundo como se da en este país. En Argentina, algunos dicen tenemos que dolarizar, como si fuera así de simple. Esa es una “medida milagrera”, yo me pregunto cuántos dólares hacen falta para que no caiga el poder adquisitivo de la gente, Creo que en la situación actual, serían entre 9 mil y 9.500 pesos el valor del dólar para dolarizar… No hay soluciones milagreras y simplistas. Este país tiene su complejidad y tiene que tener su moneda, no puede renunciar a su moneda, lo que tenemos que tener es la actitud que tienen los países a los que les ha ido bien, que han progresado y que han conseguido bajar la pobreza. Así como en nuestros países hermanos: Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia. Todos tienen en común que tienen equilibrio y responsabilidad fiscal. No es un tema ideológico si no de sentido común.”, agregó Schiaretti.

Más enfático, señaló: “No se puede estar discutiendo, el Estado hace todo o el Estado desaparece. Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No se puede tener esa discusión bizantina. Si hubiéramos tenido esa discusión en Córdoba, no hubiéramos hecho los gasoductos troncales (una inversión de 900 millones de dólares) que nos permitió pasar -desde 2019 a hoy- de nueve a 52 parques industriales porque al haber gas en el 98% de la Provincia, los emprendedores comenzaron a poner fábricas, los emprendedores agropecuarios, industriales; porque ahora tienen ese combustible esencial. Y lo hizo el Estado. Ahora precisamos que haya internet de alta velocidad en las 427 localidades, y lo estamos poniendo, ahí donde no llega una empresa privada. Cada habitante necesita igualdad de oportunidades. Ahí debe estar el Estado”.

“Lo que necesita nuestro país es una alternativa que exprese la producción y el trabajo, que salga por fuera de la grieta que exprese la NO grieta, que exprese a los que se levantan todos los días a ganarse el pan. Los argentinos precisan también que seamos un país normal, no el país de los gritos y de los insultos, el país donde al que piensa distinto hay que destruirlo en vez de entender de que es alguien con quien se comparten valores y con quien e puede construir algo superador.”

Por último, aseguró: “Si somos capaces de construir esta alternativa, una coalición con otras fuerzas entre quienes queremos un país de producción y de trabajo, un país que exprese la necesidad de cuidar las instituciones, fuera de la maldita grieta, Argentina va a dejar atrás tanto tiempo de decadencia y comenzar a crecer y a ser un país normal”.