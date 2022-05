Refuerzo de Ingresos: cómo saber si cobro el bono de Anses en 3 pasos

La administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el listado de los beneficiarios del Refuerzo de Ingresos 2022, una asistencia económica que busca sostener el poder adquisitivo de algunos grupos frente a la disparada de la inflación.

Desde el jueves pasado, el organismo que conduce Fernanda Raverta habilitó en la página Mi Anses la posibilidad de consultar si se accede o no al bono de $18.000, destinado a monotributistas, empleadas domésticas y trabajadores informales.

Quiénes cobran el bono de 18000

El bono de $18.000 está dirigido a:

- Monotributistas sociales

- Monotributistas de categorías A y B

- Trabajadores informales

- Trabajadores de casas particulares

Es requisito para cobrar el Refuerzo:

- Ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

-Tener la edad igual a 18 años o más y no haber cumplido los 65 años de edad.

- No percibir ingresos superiores al valor equivalente de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Cómo se si cobro el Refuerzo de Ingresos

Anses habilitó en su página web la posibilidad de consultar quiénes acceden al bono de 18000. Seguí los pasos:

1. Ingresá a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Seleccioná en el menú la opción "Trámites>Refuerzo de Ingresos"

3. El sistema arrojará el resultado sobre el estado de solicitud (aprobado o rechazado) del bono de 18 mil pesos.

Cuándo empiezan a pagar el bono de 18 mil

El pago del Refuerzo de Ingresos de $18.000 empieza el jueves 19 de mayo, el día después del Censo 2022. El feriado del 25 de mayo la Anses suspenderá el cronograma de cobros y lo reanudará el 26.

Calendario Refuerzo de Ingresos 2022

Documentos finalizados 0: jueves 19 de mayo

Documentos finalizados 1: viernes 20 de mayo

Documentos finalizados 2: lunes 23 de mayo

Documentos finalizados 3: martes 24 de mayo

Documentos finalizados 4: jueves 26 de mayo

Documentos finalizados 5: viernes 27 de mayo

Documentos finalizados 6: lunes 30 de mayo

Documentos finalizados 7: martes 31 de mayo

Documentos finalizados 8: miércoles 1 de junio

Documentos finalizados 9: jueves 2 de junio

