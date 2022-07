Procrear II: ganadores del sorteo del 12 de julio para todo el país

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informó los resultados y beneficiarios del reciente sorteo de viviendas del programa Procrear II que se realizó el pasado 12 de julio, con 1.150 unidades funcionales de desarrollos urbanísticos que se encuentran distribuidos en 17 provincias.

El sorteo se hizo entre los postulantes que se inscribieron a través de la página del Ministerio y cumplían con los requisitos. Las personas que resultaron beneficiadas podrán acceder a la compra de una vivienda nueva y totalmente equipada en alguno de los 42 emprendimientos inmobiliarios construidos por el Estado nacional.

En esta oportunidad, se sortearon 1.150 casas ubicadas en los predios de San Francisco, Barrio Liceo, Cavanagh, Morrison y Alejandro Roca (Córdoba); Estación Sáenz y Estación Buenos Aires (CABA); Paraná (Entre Ríos); San Martín, Mendoza Capital, Malargue, San Rafael y Maipú (Mendoza), Parque Federal, Sunchales y Rafaela (Santa Fe); y Ezeiza, Merlo, Ciudad Evita, Carmen de Patagones, San Miguel, San Nicolás, Bolívar, Canning, Bahía Blanca, Lomas de Zamora, San Martín, Suipacha, Lincoln y San Antonio de Areco (Buenos Aires).

También, en los Desarrollos Urbanísticos Procrear II de Posadas (Misiones); Santiago del Estero y La Banda (Santiago Del Estero); Río Gallegos (Santa Cruz); Zapala (Neuquén); Bariloche (Río Negro); Corrientes (Corrientes); Puerto Madryn (Chubut); San Luis (San Luis); Yerba Buena (Tucumán); Jujuy (Jujuy); y Huaico (Salta). A través de este programa, se atiende a la diversidad de las demandas habitacionales, así como a la particularidad de cada provincia y municipio donde se lleva adelante.

Casa propia

“Seguimos trabajando, tenemos miles de viviendas en ejecución, y articulamos con provincias y municipios para recuperar la vocación que la casa propia sea un derecho, porque si lo dejamos en manos del sistema financiero ya sabemos lo que pasa” declaró el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Y concluyó: “Hasta ahora el único que propone viviendas es el Estado a partir de este Ministerio, para avanzar con políticas inclusivas que lleguen a todo el país”.

Requisitos

¿Quiénes pueden inscribirse en los sorteos? Quienes tengan domicilio actual en la ciudad de inscripción. Al momento de completar el código postal en el formulario de inscripción, en la página web se indicará el predio Procrear correspondiente.

- No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

- No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

- Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

- Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

- Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

- Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

- Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

- Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

- Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

- No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

- Los y las participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

- El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados: 1. Matrimonio. 2. Unión convivencial. 3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el formulario de inscripción.

Lo que tenés que saber

- Vale recordar que el predio donde se encuentra el desarrollo urbanístico se extiende desde el camino interprovincial al este, calle Juan Díaz de Solís al norte, Liniers al oeste y Talcahuano al sur.

- Cuenta con viviendas unifamiliares, dúplex, y departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios.

- Este proyecto de vivienda dispone de excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

- 432 viviendas familiares en total. 125 ya fueron entregadas en una primera etapa