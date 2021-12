Las audiencias para juzgar en San Pablo al actor Juan Darthés por abuso sexual de la actriz argentina Thelma Fardin fueron postergadas para fines de enero, con lo cual se retrasó toda la resolución del caso que tramita la Justicia federal brasileña, informaron anoche fuentes judiciales.



El juez Ali Mazloum del fuero criminal federal de San Pablo determinó las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos para el 27 y 28 de enero próximos, dijeron a Télam fuentes brasileñas del proceso.

Thelma Fardín, emocionada tras declarar contra Juan Darthés: "Estoy agotada, pero orgullosa"

La actriz brindó declaración ante la fiscalía durante 4 horas de manera virtual en el inicio del juicio por la denuncia de abuso sexual contra el actor en Brasil.

"Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas", indicó Fardín en la puerta de la UFEM. Asimismo, agregó: "Salimos porque sabemos que estuvieron todo el día".

"Estoy agotada, pero orgullosa de haber llegado hasta acá y haber logrado que este día haya pasado. Pude hacer mi declaración", aseguró en declaraciones a la prensa.

Respecto a los detalles, Fardín aclaró: "Realmente no quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Realmente estoy muy agotada. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que está pidiendo el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa". "Estoy agradecida por haber sido escuchada en la Justicia", sostuvo. (Fuente: Télam)