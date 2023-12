El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibirá este jueves al gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, en una reunión por cuestiones de coyuntura y para generar el vínculo político, indicaron fuentes de esa cartera.

El encuentro se realizará a las 15, en el despacho que Francos tiene en Casa Rosada, y representará el primer contacto del gobernador con las autoridades nacionales asumidas el pasado 10 de diciembre.

En oportunidad de tomar juramento a sus ministros, Llaryora expresó su apoyo "a la gestión del presidente Javier Milei", aunque remarcó el reclamo sobre las "deudas pendientes" que el gobierno nacional tiene con la provincia, fundamentalmente en lo que se refiere a la deuda con la Caja de Jubilaciones.

El gobernador exigió al mandatario nacional que le “saque la pata al campo” (mediante la quita de retenciones a las exportaciones), como así también sumó el reclamo por la regularización de la deuda que la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia.

Además, insistió con la “distribución equitativa de los subsidios”, especificando al respecto que Córdoba quiere “el mismo monto, el mismo dinero que le dan a los porteños” para el transporte y otros servicios.

No obstante, y marcando una diferencia con postulados sostenidos por el Gobierno de La Libertad Avanza, Llaryora hizo una fuerte defensa de "un Estado presente" y sostuvo que no está de acuerdo con paralizar la obra pública, considerando que “es sinónimo de progreso de los pueblos y si no se hacen quedan condenados al atraso”.

Fuente: Télam