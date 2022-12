Le regalaron un televisor al abuelo que veía los partidos de Argentina desde una vidriera

Le regalaron un televisor nuevo a Carlos Bejar, el hombre de 82 años que se había convertido en un fenómeno viral por una foto donde se lo ve sentado en una reposera mirando los partidos de Argentina a través de la vidriera de una reconocida casa de electrodomésticos en Paraná, Entre Ríos.

La historia de este abuelo se hizo popular días atrás, cuando se jugó la semifinal entre Argentina y Croacia.

Carlos, abuelo y dueño de la tienda “La Preferida”, dejó su casa y vio la transmisión del Mundial de Qatar 2022 en plena calle. La foto de ese momento estalló en las redes sociales, donde la empresa de electrodomésticos en cuestión se hizo eco del pedido de los usuarios y contactó al hombre para obsequiarle un Smart TV 4K de 55″ y una antena digital terrestre.

“Ahora nos volvimo’ a ilusionaaaaar. Acá Carlos y su nuevo TV”, comentó la compañía en Twitter, haciendo referencia a la letra de la canción mundialista de La Mosca.

Quién es el hombre que ve los partidos desde la vidriera

Carlos Bejar es de Paraná y tiene 82 años. Es el dueño de la tienda de ropa “La Preferida”, ubicada en calle Perú y una de las históricas de la ciudad. La decisión de tomar su reposera y ver los partidos de la Scaloneta fuera de casa poco tiene que ver con una cuestión económica. Incluso, el de Croacia no fue el único encuentro que vio así: lo hizo antes cuando se jugó contra Países Bajos.

En diálogo con la prensa local, Carlos reveló sus razones: “Fue para poder ver tranquilo porque tuve unos acompañantes bastante fulerones”.

El hombre optó por disfrutar de los encuentros mundialistas desde la casa de electrodomésticos “porque tiene una pantalla súper grande”. Además, el vecino carece de servicio de cable instalado en su casa. ”Y mi hijo me aconsejó que me lleve un sillón porque es difícil estar dos horas y medio parado. Me llevé el sillón y me senté”, dijo.

Carlos es hincha de Chacarita y simpatizante de Patronato. “En unos días cumplo 83 años y estoy impecable porque a lo largo de mi vida hice mucho deporte: fui jugador de básquet en Echagüe, Talleres, salí campeón en todas las divisiones y también jugué en Primera”, destacó el hombre, orgulloso de la edad y de seguir en el negocio que su padre inició con “La Preferida” en 1940.

El abuelo que vio la semifinal en la vidriera enterneció al país.

Respecto a la final contra Francia a disputarse el domingo 18, el entrerriano es optimista. “Vamos a salir campeones, porque esta vez nos va a tocar, y lo voy a festejar a lo grande”, aseguró.

Pese al Smart TV nuevo, Carlos anticipó que, a modo de cábala, verá la final de la Copa del Mundo desde la vidriera de la casa de electrodomésticos. “Mientras no me echen, ahí voy a estar”, señaló. De hecho, hay quienes se anotaron para acompañarlo.

Fuente: Los Andes