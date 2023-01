Finalizó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Las pruebas fueron presentadas, los alegatos de todas las partes fueron realizados. Sólo queda la deliberación de los jueces y conocer el veredicto el 6 de Febrero.

Luego de que la defensa de los ocho acusados finalizara con su alegato, se les dio lugar a los imputados para hacer uso de la palabra. Todos pidieron disculpas a la familia de Fernando, algunos más conmovidos que otros.

“La verdad que no me conmovió. Ninguno ni siquiera me miró fijamente. Lo dejo pasar como algo desapercibido. Es imposible de creerlo. Todos dijeron que no querían matar. Y pedir disculpas después de haber matado es un poco tarde para mí. Yo no voy a poder recuperar a mi hijo, así que me es indiferente”, afirmó Graciela Sosa a la salida de los tribunales de Dolores ante la pregunta de los periodistas del lugar

“Que se pusiera a llorar tampoco me conmovía porque mataron a mi hijo. Es muy difícil poder creer que después de haber matado me tenga que pedir disculpas”, dijo la madre de Fernando puntualizando a Máximo Thomsen.

Por su parte Silvino Báez, el papá de Fernando, sostuvo: “Me parece que fue muy actuado. No lo creo. Después de que te maten a tu hijo y te pidan disculpas es medio fuerte. No le veo la sinceridad. Sé que estaban llorando mucho, pero yo creo que querían modificar su situación frente a la fiscalía”.