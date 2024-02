El presidente Javier Milei y La Libertad Avanza apuntaron hoy contra los gobernadores luego de que el proyecto de Ley Ómnibus regresara a comisión. "Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país", proclamó el libertario. La traición se paga cara", sentenció su partido. Además, el vocero presidencial e integrantes de su partido aseguraron que ahora habrá mayor ajuste a las provincias.

La Cámara de Diputados levantó ayer la sesión que discutía los artículos en particular del mega proyecto del oficialismo luego de que fracasara el acuerdo con la oposición dialoguista y la ley volverá a debatirse en comisiones.

Tras la caída de la sesión, el tratamiento de la ley vuelve a comisiones y lo acordado en el debate parlamentario queda anulado.

Según el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, un proyecto que después de ser sancionado en general o en general y parcialmente en particular vuelve a comisión, se lo somete al trámite ordinario y se lo considera "como si no hubiese recibido sanción alguna". Es decir, se anula lo tratado en la sesión y se vuelve a cero en su tratamiento en comisiones.

Vuelve a las comisiones que trataron inicialmente la ley, es decir, las de Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Asuntos Constitucionales.

Qué dijo Milei

El mandatario afirmó que "la casta se puso en contra del cambio que los argentinos votaron en las urnas" y sostuvo que "su programa fue votado por el 56% de los argentinos y no está dispuesto a negociarlo con quienes destruyeron el país". "Vamos a continuar con nuestro programa con o sin su apoyo", finalizó el libertario.

"Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país. Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita".

"Van a tener que explicarle a la sociedad por qué. Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", cerró el mandatario.

Lo que dijo el vocero

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy tras la caída de la sesión que trataba la Ley Ómnibus que "la casta está obstruyendo el camino que la gente votó" y remarcó que debido a eso "el ajuste será mayor" y "los gobernadores y las provincias serán los afectados".

"La casta sabe que está obstruyendo el cambio que la gente votó. Lo había dicho Luis Caputo. Si la ley tiene un traspié en el Congreso el tiempo para salir adelante será un poco más largo y el ajuste será mayor. Los gobernadores y las provincias van a ser unos de los afectados", subrayó el vocero de Javier Milei en LN+.

La Oficina del Presidente

"Los gobernadores decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos argentinos no come. La ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno", remarcó la Oficina del Presidente a través de un comunicado.

La Libertad Avanza

"La traición se paga cara y La Libertad Avanza no va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La Ley Bases vuelve a comisión", subrayó la Libertad Avanza en X junto al hashtag "la casta contra el pueblo".

El diputado provincial bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo acusó a los gobernadores de "incumplir el acuerdo con el Gobierno", afirmó que "quieren voltearlo porque no están dispuestos a perder sus privilegios" y amenazó: "Ahora van a ver lo que es un verdadero ajuste".

El "Me gusta" de Milei

"Hay que ir a un plebiscito y a la mierda con estos traidores", dice el posteo de la usuario Lady Market que fue avalado por Milei tras la caída de la sesión.

Conflicto con gobernadores

El principal conflicto que afrontaba el proyecto de ley giraba alrededor de la delegación de facultades al presidente, que hoy había logrado su aprobación con modificaciones, las privatizaciones, y el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Otro de los puntos fuertes de discusión era la exigencia de los gobernadores para coparticipar el Impuesto PAIS y que se realizaran transferencias a las cajas previsionales a las provincias.

La tensión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores había aumentado tras la filtración de un trascendido de una reunión de Gabinete donde se afirmaba que el mandatario había amenazado con "fundir" a las provincias si no apoyaban la Ley Ómnibus en el Congreso.

Con información de Corta.com.ar